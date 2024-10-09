На Химмаше появился новый арт-объект по мотивам фильма «Дедушка Химмаш»

В рамках уральской паблик-арт программы «ЧО», организатором которой с 2020 года является ГК «Атомстройкомплекс», на стене гаражного кооператива по Профсоюзной, 16 появился новый арт-объект. Основой для мурала стал анимационный фильм «Дедушка Химмаш». Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе застройщика..

© кадр из фильма

Автор мурала – Иван Ханжин, профессиональный художник-аниматор и куратор детской мастерской уличного мурала районной школы паблик-арта «ЧО». В этой мастерской ребята изучали технику марионеточной анимации, вместе с кураторами смотрели мультфильмы, разработали образы, сюжет – и создали с помощью студии мультипликации «Пчелиный рой» и студии анимации «Светлые истории» анимационный фильм «Дедушка Химмаш». Его главный герой – вымышленный собирательный персонаж, который «высоко сидит, далеко глядит – и все про жизнь района знает». Юные художники поделились впечатлениями о микрорайоне и подсветили важные, по их мнению, химмашевские места. Например, если присмотреться к шляпе дедушки, то можно увидеть Уральский завод химического машиностроения.

«Город становится чем-то большим, чем продукт потребления только после того, как ты начинаешь активно участвовать в его жизни. И, по сути, не важно: делаешь ли ты мегафестиваль, управляешь районом или просто решил сам покрасить ближайший гараж – с этого момента все мы становимся не просто жителями, а настоящими горожанами», – убежден автор и руководитель уральской паблик-арт программы «ЧО», бренд-директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.

Уже почти 30 лет «Атом» формирует качественную и комфортную городскую среду для жителей Екатеринбурга, комплексно развивает районы города. Чтобы погрузиться в их историю и традиции, придать локациям новые смыслы, выстроить связь между прошлым, настоящим и будущим – и сделать все это вместе с горожанами, в 2020 году «Атом» инициировал уникальную паблик-арт программу «ЧО».

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в 2024 году школа паблик-арта посвящена микрорайону Химмаш: помимо создания анимационного фильма «Дедушка Химмаш» и мурала по его мотивам, участники мастерской аудиопрогулки исследовали район через разные медиумы (звук, видео, фото, сторителлинг), форматы (лекции, прогулки, художественные практики) – и разработали аудиопрогулку по Химмашу. Она доступна всем желающим в телеграм-боте.