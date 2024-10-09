Дебюты Второго фестиваля «Маяк»: Фильм «Агния»

Шесть дебютов представлены в конкурсной программе фестиваля актуального российского кино "Маяк", который проходит сейчас в Геленджике. Всего в конкурсе - девять фильмов. Обозреватель "РГ" разбирает, что удалось, а что - нет режиссерам-дебютантам, в цикле статей, поскольку каждый из авторских фильмов заслуживает, чтобы к нему пригляделись внимательно. В этой статье - речь о фильме "Агния". Ранее в цикле "Дебюты фестиваля "Маяк" были разборы фильмов "Папа умер в субботу" Заки Абдрахмановой и "Белый пароход" Инги Шепелевой.

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Девушка с необычным и запоминающимся именем Павла Стратулат, ученица Павла Лунгина - режиссер и автор сценария фильма "Агния". Более того, на фестивале "Маяк" она заявила о себе и как соавтор сценария короткометражного фильма "Клок" режиссера и другого соавтора сценария Лианы Сукиасян. И одна и другая картина - о женщинах и их историях. Агния, которую играет Евгения Громова, - о представительнице редкой профессии "печник". Сама героиня наотрез отказывается признавать себя "печницей" - требует, чтобы ее называли только "печник". Явление женщина-печник столь редкое, что даже среди кузнецов представительниц, так сказать, слабого пола - гораздо больше. Но автору фильма нужен был символ чего-то исконно-русского, традиционного, настоящего, исторического.

Говоря по правде, из аристократичной и породистой актрисы Евгении Громовой печник, примерно как из утонченного и чувствительного актера Сергея Гилева - мэр и градоначальник. А он играет такого персонажа в картине. Но дебютантке Стратулат хочется сказать доброе слово за то, что попробовала этих артистов в столь же неожиданных, сколь и неподходящих для них амплуа. Печница Агния живет с маленьким сыном Максом в аварийном "ледяном" доме обвешанном сосульками в таком количестве, что, кажется, они произрастают и внутри. Отопления к доме нет, печь - не положишь. Приходится довольствоваться буржуйкой и опасным обогревателем, на котором Макс даже умудряется поджаривать невкусную рыбу - Агния "по совместительству" владеет еще одной мужской профессией - рыбак. У Агнии с Максом хорошие соседи, к которым приходит и влюбленный в главную героиню владелец бани на колесах. Михаил Тройник в этой роли словно примеряется к другой - скоро мы увидим артиста в картине "В баню!" Ивана Плотникова. А любимая поговорка этого героя "Человек-человеку - рыба", словно подчеркивает его принадлежность к стихии воды, которая несовместима с огнем. Аварийный холодный снаружи дом согревается изнутри человеческим теплом. Греет этих людей еще и то, что они борются за свои права - хотят, чтобы город отремонтировал систему и утеплил их. Или хотя бы выделил им новое жилье.

… Загородный дом чиновника Бориса Анатольевича (в этой роли Сергей Гилев), который баллотируется в градоначальники, отапливается очень хорошо. Но это самый холодный дом из всех, что можно себе представить. Стены его стеклянные и прозрачные, и люди под этими стеклами, как экземпляры на столе у ботаника. Борис живет с красавицей женой (Александра Виноградова) и дочкой- подростком (Александра Бабаскина). Нет между ними ни любви, ни понимания. Мороз по коже. Поэтому неудивительно, что увидев Агнию, Борис приглашает ее в свои владения. Формально - положить печь в пристройке - он всегда мечтал о русской избе. На самом деле, чтобы она наполнила теплом и их дом.

Агния вся представляет собой силу, плодородие, величавое спокойствие, но при этом - и совесть, и протест. Героиня задумана как символ, и Евгения Громова честно транслирует все, что в нее вложено. Гилев играет тот тип чиновника, который пока еще уязвим перед окончательным процессом народного голосования, готов наобещать все, что угодно и пасует перед настоящей народной силой, которую олицетворяет Агния. Более того, пытается с ней заигрывать, даже в каком-то смысле флиртовать. Показательна в этом плане сцена, словно перекликающаяся с картиной "Укрощение строптивого" с Адриано Челентано в главной роли. Челентано давит ногами сок из винограда, персонажи Гилева и Громовой перемешивают ногами глину для печи. Однако проблема картины "Агния" в том, что зрителю приходится все время быть в напряжении, поскольку его работа - интерпретировать все увиденное, в том числе и финал, самому, потому что режиссер не может или не хочет (а может, попросту не умеет еще) выясняться конкретно. Еще один учитель Павлы Стратулат - Юрий Арабов, который успел еще при жизни и фильм рассмотреть вместе с ней, и на отношение автора к слову повлиять. Так, некоторые диалоги в картине просто замечательны. Вот, например, между Агнией и Борисом Анатольевичем:

- Не хочу на тебя работать, не нравишься ты мне. - Хорошо, у нас - демократия.

Или такой:

- Агния, я пытаюсь разжечь огонь, а вы все гасите и гасите. - Тяги нет.

Однако в целом мы видим работу выпускницы, в которую вложено так много всего, что, снимая фильм, она словно пытается выбраться из-под горы знаний, и понять, и обрести саму себя. При просмотре фильма "Агния" зритель словно присутствует при родах нового режиссера. Процесс мучительный и долгий, и автор порой скатывается в выморочные образы и ходы так, словно сама себе запрещает говорить просто, потому что ей сказали, что за такое поставят плохую оценку и она не поступит в высшее учебное заведение

Что удается Павле Стратулат лучше всего, так это - дети. Подросток Василиса и второклассник Максим. Видно, что она еще недалеко от них ушла в познании и принятии мира. Василиса - Вася - девочка, которая по замыслу автора практически не расстается с винтовкой с оптическим прицелом. Даже не задавайте вопросов, почему подростку, который находится в пубертатном периоде, разрешено ходить с дорогостоящим оружием. Вася стреляет из винтовки в картонную мишень, изображающую собственного отца. Можно считать - в этом конфликт поколений, и в этом, пожалуй, самый актуальный посыл фильма. А ближе к финалу, когда дети целятся из винтовки в беззащитную птичку, видимо, символизирующую души родителей, становится не по себе.

Дебют "Агния" позволяет делать трактовки более глубокие, чем те, что, похоже, вкладывались в это кино. Не этого ли добивалась режиссер и автор сценария? При отрицательном ответе, ей просто не хватило умения высказаться и отсечь лишнее. И весь накопленный в процессе обучения багаж знаний она вывалила на зрителя - к счастью, на фестивале он подготовленный, на "Маяке" нет случайных людей. Это позволило некоторым разглядеть в "Агнии" шедевр, которым фильм, безусловно, не является, но так отчаянно стремится на это звание претендовать, что порой хочется поежиться. Но есть надежда, что в будущем талантливая автор, имя которой запоминается пока больше, чем сделанное ею кино, выскажется грамотнее и сильнее.