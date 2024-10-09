Продюсер Шинкарев рассказал, куда движется документальный жанр

5 октября в Перми завершился XI международный фестиваль импакт-кино «Лампа». В этом году команда НМГ ДОК принимала участие в качестве спикеров кинофестиваля впервые. В рамках сессии «Документальное кино для всех. Как в документальные короткометражки влюбить зрителя» директор по развитию Алексей Федорко и продюсер Даниил Шинкарев рассказали, как привлечь массового зрителя к документальному кинематографу.

© Вечерняя Москва

Научпоп и документальные фильмы сейчас активно набирают популярность. Такие картины отличаются глубоким погружением в тему и высокой вовлеченностью зрителей.

— Сегодня важно создавать не просто развлекательный продукт, а еще закладываешь в него важные смыслы. Кроме этого, для привлечения именно массовой аудитории нужно создавать продукт красиво, с качественной экспертизой, используя современные технологии, — поделился директор по развитию Алексей Федорко.

А продюсер Даниил Шинкарев отметил, что одной из главных задач является создание нового документального продукта, который призван сделать этот жанр максимально массовым.

— Мы хотим, чтобы большая аудитория вовлекалась в научное кино, а также в документальные и исторические факты, — поделился он.

Многие думают, что документалистика — это скучно. Некоторые зрители считают, что такие картины больше подходят для сферы образования, чем развлечения. Однако, полюбить документальное кино можно.

— На фестивале «Лампа», мы не столько презентуем собственные проекты, которых у нас большое количество, сколько представляем эту индустрию, которую нужно и важно создавать. Существует огромное количество фестивалей, профессионалов, режиссеров и документалистов в нашей стране. И мы стремимся развивать эту сферу не только внутри холдинга, а в целом в индустрии, делая ее коммерчески успешной, — отметил Алексей.

По словам спикеров, многие сценаристы, режиссеры и продюсеры из регионов России заинтересованы в развитии данного направления. Данный проект обладает уникальным опытом и экспертизой высокого уровня в создании документального контента даже из самых обычных на первый взгляд историй.

Поэтому команда кластера готова поддерживать людей, у которых горят глаза, которые со всей душой делают то, о чем они хотят рассказать на большую аудиторию. В основе концепции каждого из проектов НМГ ДОК лежит эксклюзивность подхода к теме, глубокая историческая и экспертная проработка и, наконец, там, где это уместно — синергия игрового и документального кино.

«ЛАМПА» — это благотворительный проект, продвигающий социально значимые инициативы языком кино. С 2014 года он формирует экосистему вдохновляющего импакт-кино в России.