Стартовали съемки второго сезона сериала «Успешный»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмок второго сезона сериала «Успешный». Его производством занимаются онлайн-кинотеатр KION и студия LEGIO FELIX

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Шоу расскажет продолжение истории коуча-неудачника Саши, который изменил жизнь разочарованного во всём олигарха Калугина и стал любовником его жены Эллы.

Фото со съёмок нового сезона сериала «Успешный»

Режиссёрами второго сезона стали Илья Куликов и Владимир Боровой. Во втором сезоне шоу сыграют Артём Сучков, Владимир Сычёв, Ольга Медынич, Александра Власова, Владислав Коноплёв, Александр Мараков, Андрей Курилов и другие.

Даты премьеры второго сезона пока нет.