HBO показал финал сериала «Город бога: Борьба продолжается»

На канале HBO и стриминге Max завершился показ мини-сериала «Город бога: Борьба продолжается» — сиквела легендарной криминальной ленты «Город бога» о печально известных фавелах Рио-де-Жанейро. Действие шоу разворачивается спустя 20 лет после событий картины, в нулевые годы: повзрослевший фотограф Ракета возвращается в родной район, где вновь готовится пролиться кровь. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все шесть серий «Борьбы» и рассказывает, стоило ли ее продолжать.

Он, конечно, не «город-сказка» и не «город-мечта», но, попадая в его сети, все-таки пропадаешь навсегда — на такой примерно ноте 20 лет назад с нами прощался криминальный эпик Фернанду Мейреллиша и Кати Лунд «Город бога». Великая лента о беспросветной жизни фавел Рио-де-Жанейро 60-х–80-х, вечный фигурант списков лучших картин XXI века и, возможно, самый известный бразильский фильм в истории — это да. Первоочередный кандидат для ностальгического сиквела — едва ли. Тем не менее, спустя многие годы мы воссоединяемся с фотографом Ракетой (Алешандру Родригес) ровно в таких обстоятельствах.

В Сидаде-де-Деуш все по-прежнему не слава богу, хотя формально стало поспокойнее и порадужнее: наркобарон Снегирь (Маркус Палмейра), который пришел к власти вскоре после событий оригинального «Города бога», считается достаточно добрым правителем. Реки крови, впрочем, возвращаются на улицы Рио, когда из тюрьмы выходит Фонарь (Тиагу Мартинс) — названный сын Снегиря и его бывшая правая рука, стремящийся вернуть свое.

Продолжение сохраняет 20-летнюю дистанцию между современностью и описываемыми событиями, то есть действие шоу разворачивается в середине нулевых — примерно в то же время, что был выпущен фильм Мейреллиша и Лунд. Загвоздка в том, что внутри сериала «Город бога: Борьба продолжается» картины «Город бога», очевидно, не существует, а значит, сиквел прорубает какую-то собственную ветвь действительности, лишенную как социального эффекта, который произвела лента 2002 года, так и ее (ленты) документальной подноготной.

Возможно, в попытке это компенсировать, а может быть, отвечая на некий бразильский общественный запрос момента, шоу в начале каждого эпизода подчеркивает, что это вымышленная история и придерживается радикально отличающейся от фильма тональности. Старый «Город бога» был вполне однозначным высказыванием в духе «что совой о пень, что пнем о сову». Из вереницы тамошних героев, стремившихся к иной жизни, добиться ее смог лишь Ракета, остальным была уготована несравненно более печальная участь. При этом все, кто оказывался на развилке между личным и общественным, сворачивали в сторону первого, в том числе и Ракета, поэтому в плане большой схемы вещей Мейреллиш и Лунд оставались даже более пессимистичны: у отдельного человека есть крохотный шанс, у города — ни единого.

В этой области «Борьба продолжается» пытается заниматься какой-то рефлексией: некоторые бразильцы обвиняли оригинальную ленту в эксплуатационно-«экспортном» подходе к изображению неблагополучных районов, примерно те же претензии повзрослевшему Ракете (который дослужился до позиции ведущего фотографа в главной газете города, снимая происходящее в фавелах) высказывает его юная дочь-рэперша. Выводы из этого делаются, откровенно говоря, странные.

Во-первых, сериал принимается настаивать на оголтелом социальном оптимизме, из-за чего напоминает чью-то предвыборную агитацию. Местами это выглядит просто нелепо, местами — издевательски, поскольку в некоторых аспектах жизнь обитателей Сидаде-де-Деуш со времен выхода фильма стала только хуже: например, как раз в нулевые в Рио стала усиливаться военная полиция, которая за прошедшие 20 лет сама по себе превратилась в еще одну крупную проблему наравне с наркобизнесом (на эту тему Жозе Падилья снял дилогию «Элитный отряд» с Вагнером Моурой в главной роли — кстати, по тексту Браулио Мантовани, написавшего сценарий «Города бога»).

Во-вторых, в процессе блужданий у сериала начинает барахлить моральный компас, так что он заглядывает на крайне сомнительную территорию: наркобарон Снегирь, прибравший к рукам власть 20 лет назад, состоит на более-менее хорошем счету, потому что сделал много полезного и навел порядок. Куда ведет такая дорожка — всем понятно.

Сама она (дорожка) при этом вызывает не меньше вопросов, чем пункт назначения. Там, где старый «Город бога» шокировал безжалостностью к героям и зрителям, новый нагоняет тоску манипулятивными образами и приемами, от которых разит дешевизной: застреленная девочка с библией в руках, похороны важного персонажа под трэп-обработку моцартовской «Лакримозы».

Заметно в «Борьбе» и отсутствие ответа на вопрос, зачем все это в принципе нужно, да еще в виде мини-сериала. Если двухчасовая лента Мейреллиша и Лунд охватывала почти два десятилетия и добивалась поставленных задач куда меньшей кровью, то шоу тратит все шесть своих серий, чтобы невзрачно потоптаться в нулевых. Для тех, кому ужасно хотелось реюниона с персонажами «Города бога», существует альтернативный сиквел — короткометражка «Ракета», снятая пару лет назад в качестве рекламы мобильников и связи 5G. А что с каждым днем мы все дальше от Бога, нам и без того известно.

Оригинальное название: Cidade de Deus: A Luta Não Para / City of God: The Fight Rages On

Дата выхода: 26 августа 2024 года

Продолжительность: 6 серий по 46 минут

Режиссеры: Али Муритиба

В ролях: Алешандру Родригес, Тиагу Мартинс, Роберта Родригес, Сабрина Роза, Эдсон Оливейра, Маркос Палмейра

