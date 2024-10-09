Миронов рассказал, когда завершатся съемки про исследователя Арсеньева

Съемки сериала о жизни исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева закончатся 31 декабря. Об этом сообщил актер Евгений Миронов, исполняющий в сериале главную роль.

По словам Миронова, сейчас процесс съемок в самом разгаре, а затем начнутся монтаж и дальнейшая обработка отснятого материала. Актер также выразил уверенность, что для жителей Владивостока, где идет съемочный процесс, будет организован предпросмотр, пишет ТАСС. Сериал выйдет при поддержке правительства Приморского края и Министерства культуры РФ. В картине снимутся Александра Урсуляк, Владимир Кошевой, Александр Новин, Виктор Вержбицкий и Авангард Леонтьев.

Напомним, сериал посвящен жизни исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Ранее Евгений Миронов передал в дар музею-заповеднику истории Дальнего Востока имени Арсеньева архив, приобретенный актером в Москве у наследников супруги Арсеньева, в числе которого письма, фотографии и ряд документов - всего 130 единиц. Среди них – переписка с Фритьофом Нансеном, с немецкими, американскими и японскими издательствами, готовящими к печати книги Арсеньева, элементы верстки немецких изданий, договоры на издания, разрешение от советских органов власти на вывоз рукописей за рубеж.