В Петербурге пройдет XXIV фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ"

В Петербурге с 17 октября начнет работу XXIV Международный фестиваль студенческих фильмов "ПитерКиТ", организуемый Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения. Первый этап продлится до 21 октября 2024 года. Второй будет проходить с 22 по 26 ноября 2024 года.

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Событие объединяет студентов, преподавателей и профессионалов индустрии кино со всего мира. Фестиваль помогает будущим кинематографистам раскрыть творческий потенциал и получить международные связи в профессиональной сфере.

За мероприятием наблюдают 10 000 зрителей. В 2024 году к фестивалю присоединились 60 киношкол из разных стран. Лучшие из участников будут допущены до основного конкурса.

В рамках фестиваля также пройдет более 30 творческих сессий, включая мастер-классы, встречи с именитыми кинематографистами и показы фильмов.