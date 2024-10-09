Анимация в России собирает сотни миллионов рублей

Мультфильмы, которые изначально были ориентированы только на малышей, сегодня могут показывать впечатляющие результаты в прокате, поскольку такие проекты привлекают зрителей разных возрастов. Об этом в интервью корреспонденту НСН рассказал президент Ассоциации анимационного кино России Илья Попов.

© кадр из фильма

В Москве в кинотеатре «Октябрь» 8 октября прошла светская премьера фильма «Малышарики. День рождения». В российский прокат фильм выходит 10 октября.

«В России есть очень много мультфильмов для всех возрастов, но, конечно, гораздо больше для детей, по-прежнему крайне мало мультфильмов для взрослой аудитории. Думаю, в ближайшем будущем это сильно изменится. В стране сейчас создают очень много интересных проектов и для взрослых тоже. Интерес к мультфильмам был, есть и остается. Сейчас, например, у нас в прокате находится замечательный проект "Лунтик. Возвращение домой", который уже достиг сборов нашего фильма "Финик". Я считаю, что это один из ярких примеров мультфильма, который изначально существовал для малышей, однако сумел себя перерасти и выйти в большой кино», - рассказал он.

На данный момент общие сборы проекта «Лунтик. Возвращение домой» превышают 400 миллионов рублей.

По словам собеседника НСН, проект «Малышарики. День рождения», главные роли в котором исполнили актеры Елизавета Боярская и Константин Хабенский, понравится как детской, так и взрослой аудитории.

«Наш полнометражный фильм, который сейчас выходит, - проект для детей и родителей. Сам мультфильм ориентирован на малышей. Для нас остается важным создавать такой проект, который воспитывает в том числе и чувство вкуса у детей с самых ранних лет. Выход на больших экранах в кино - выход на широкую семейную аудитории. "Смешарики" же были, остаются честным проектом. Зрителей привлекают и песни, и сюжет. Проект ни на день не останавливался, он постоянно живет, развивается, новые талантливые люди приходят в команду. Про героев истории можно рассказывать бесконечно, также бесконечно можно с любопытством наблюдать за этими историями», - заключил он.

Ранее режиссер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» Константин Бронзит сообщил «Радиоточке НСН», что целевой аудиторией мультфильма являются дети, однако родителям тоже стоит дать шанс проекту, поскольку он может быть интересен как детской, так и взрослой аудитории.