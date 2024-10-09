Вышел фильм о Димитрии Донском

Вышел фильм о святом благоверном великом князе Димитрии Донском, в съемках которого принял участие настоятель храма Димитрия Донского в Северном Бутове протоиерей Андрей Алексеев.

На сайте церкви сообщается, что картину создала студия православных фильмов «Лики Руси». Она снята по благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия. Съемки проходили в Москве, на Куликовом поле, во Владимире, Коломне, Переславле-Залесском, Туле, Серпухове, Твери и т. д.

Зрители узнают, как Димитрий в 9 лет стал главой государства, почему с княжной Евдокией он венчался не в Москве, что убедило князя лично сражаться на Куликовом поле.

Чтобы посмотреть фильм, надо перейти по ссылке.