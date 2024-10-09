Вышел новый трейлер фильма «Ждун» про героя мемов

Кинокомпания «Наше кино» представила новый трейлер фильма «Ждун» про знаменитого героя мемов Ждуна. Премьера ленты состоится 20 марта 2025 года, хотя изначально картина должна была выйти в прокат 1 января.

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Видео доступно во VK-канале Наше кино. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Главные роли в семейной комедии Дмитрия Суворова исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева.