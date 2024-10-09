Ищем вакансии для Коровки в новом эпизоде «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»

Одна из героинь познавательного мультсериала «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» — Коровка — озаботилась тем, что у неё нет какого-то конкретного дела. Ходить по канату у неё ожидаемо не вышло, жонглировать — тоже. Это стало началом нового увлекательного путешествия с Куда-угодно-дверью. Легко ли найти «Профессию для Коровки»? Узнаем в одноимённом эпизоде вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Первая остановка путешествия с Куда-угодно-дверью встречает героев домиком, построенным из картона. Нет, это не оммаж «Трём поросятам», а самая настоящая съёмочная площадка. Здесь работают разные звери-звёзды, со своими помощниками и даже документами, на которые ставят печати. Да-да, отпечатком лапы. Получится ли у Коровки сходу вжиться в роль?

Дальше Катя, Эф и Коровка в поисках подходящей вакансии попадают на самолётостроительный завод. Здесь трудятся хорьки, причём самым изобретательным и хитрым способом. Каким? Можно узнать, посмотрев эпизод.

Остаётся поздравить Коровку с нахождением любимого дела, а вам спешим напомнить, что в любой профессии очень важен опыт. Конечно, в туннели с проводами Коровка бы не влезла, а вот актёрское мастерство или жонглирование вполне могли бы стать её призванием при должном упорстве. Не у всех ведь всё получается с первого раза, и многим делам нужно сначала долго учиться и копить навыки. Чтобы узнать, как Коровка следит за порядком, добавляйте наш сайт в закладки — расскажем и покажем.