Вышел трейлер семейной комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым

Кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер семейной комедии «Зять» с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником в главных ролях. В ролике показали завязку сюжета, основных действующих лиц истории и ряд комичных моментов.

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Фильм расскажет об образцовом отце Олеге, чья жизнь однообразна и размеренна, однако его бурная молодость, была разделена с закадычным приятелем Антоном. Но любому спокойствию суждено заканчиваться: дочь Олега вступает в романтические отношения с его старым другом.

Также в актёрский состав вошли Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артём Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина и Дмитрий Красилов. Кресло режиссёра занял Анарио Мамедов («Последний аксель»).

Премьера фильма «Зять» в кинотеатрах России состоится 21 ноября.

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