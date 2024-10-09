Все серии «Слова пацана» по-прежнему доступны после иска Апиной

Все серии проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" по-прежнему доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре Wink, несмотря на требования Алены Апиной удалить из свободного доступа серию, в которой используется ее песня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

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"Все серии проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" доступны к просмотру на Wink. Получили определение Московского городского суда, не согласны с указанным определением. О дальнейших действиях сообщим позднее", - сказали в пресс-службе. "Будет жаль, если из-за Апиной [сериал] "Слово пацана" будет недоступен для зрителей", - добавил источник в Wink.

Ранее певица Алена Апина подала иск к онлайн-кинотеатру Wink из-за ее песни "Не забывай", звучащей в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", с требованием удалить из свободного доступа серию, в которой эта композиция используется, сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Апина была солисткой группы "Комбинация" с 1988 по 1991 год, затем артистка продолжила сольную карьеру, но сохранила права на ряд песен коллектива.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября 2023 года, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Проект режиссера Жоры Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых сериалов 2023 года.