На СТС выходит сериал о магах в реальном мире

Сериал "Наследники. Дар крови", на телеканале СТС, 14 октября в 20:00.

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Многосерийный фильм в жанре фэнтези "Наследники. Дар крови" - о детях с уникальными способностями - приготовили для телеканала СТС режиссеры Антон Федотов и Александр Бабаев. Получится ли достойный ответ мировому сериальному хиту с названием "Наследники" - можно даже не гадать, поскольку только название частично совпадает - российский сериал снят в другом жанре.

По сюжету в сериале "Наследники. Дар крови" дочь могущественного мага Надя (Оксана Акиньшина) исчезает после нападения на хранилище артефактов. Ее муж Роман (Антон Васильев) уверен, что супруга погибла, поэтому сам воспитывает дочек и сына (Маша Кошина, Полина Айнутдинова, Артем Кошман), а через время влюбляется в свою начальницу (Елена Подкаминская). Спустя три года дети открывают в себе суперсилы, что не нравится магам, особенно сестре Нади - оперативнице из Отдела магической безопасности Вере (Екатерина Вилкова). Жесткая и бескомпромиссная девушка и ее правая рука Дэн (Дмитрий Чеботарев) устраивают охоту на юных супергероев, которые в силу неопытности могут раскрыть людям существование магии и уничтожить весь мир.

"В жанре городского фэнтези не так много проектов. В свое время кинематографистов вдохновил "Ночной дозор". Ведь получилось сделать оригинальный жанр: это не сказка в чистом виде, наоборот, очень похоже на жизнь. Но чтобы добиться такой правдоподобности, нужно прибегнуть к максимально сложным постановочным трюкам, совместить реальный мир с магическим, что весьма непросто", - считает режиссер Антон Федотов.

По словам Оксаны Акиньшиной, сложнее трюков ей далась работа с воображением.

"Сначала все казалось смешным и непонятным, когда нужно метать фаерболами или взлетать на тросах. Чувствуешь себя странно, но потом организм и мозг привыкают, - говорит актриса. - А физически одной из самых сложных сцен стала битва в хранилище артефактов. Мы долгое время находились в замкнутом помещении. Столько всего витало в воздухе, что после каждого дубля приходилось стирать копоть с кожи. Все ходили с черными лицами".

Большую часть локаций в сериале создавали в павильонах "Амедиа", включая трехкомнатную квартиру главных героев, лабораторию Платона, ограничивающую магию камеру, антикварную лавку, которую заполняли реквизитом полтора месяца. Всего для проекта создано больше 150 оригинальных артефактов, над которыми также работали ювелиры. Среди предметов: могущественное кольцо Платона и кольца других магов разных уровней, лакмус-кристалл, артефакт "Медуза", перчатки Валькирии, древняя книга магии, высасывающий энергию волчок, антимагические наручники и другие.

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Памук - лауреат нескольких национальных и международных литературных премий. В 2006 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе с формулировкой: "Автору, который в поисках меланхоличной души родного города нашел новые символы для столкновения и переплетения культур".

В цикле 8 серий. На неделе с 14 октября покажут 4 из них: "Стамбул. Город и воспоминания" - Орхан Памук станет главным проводником Познера и поможет разгадать тайну великого города; "Гибель империи" - ведущий исследует феномен Османской империи; "Отец нации" - посвящение основателю и первому президенту Турецкой республики Мустафе Кемалю Ататюрку. А также - "Турецкий ислам", название говорит само за себя.