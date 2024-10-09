Михаил Мишустин: доля российских фильмов в прокате увеличилась до 80%

8 октября в Координационном центре Правительства состоялась стратегическая сессия по развитию отечественной кинематографии. В ходе мероприятия выступил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, доля отечественных фильмов в прокате России составила 80% и продолжает увеличиваться. Также Мишустин отметил, что перед правительством стоит задача сделать российский кинематограф более соответствующим традиционным ценностям.

Перед нами стоит масштабная задача повысить качество отечественного кино, сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям. И при этом оно должно привлекать зрителей, находить путь к их сердцам и быть востребованным, интересным, креативным.

Ещё он добавил, что за последние шесть лет Министерство культуры профинансировало создание свыше 1700 фильмов.