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Расписание выхода сериала «Лихие» о России 1990-х

Уже 24 октября стартует сериал «Лихие» — новый проект российского режиссёра Юрий Быкова. Сюжет шоу основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.

Расписание выхода сериала «Лихие» о России 1990-х
© Постер

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов: первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 5 декабря.

Расписание выхода сериала «Лихие»

  • 1-я серия — 24 октября
  • 2-я серия — 24 октября
  • 3-я серия — 31 октября
  • 4-я серия — 7 ноября
  • 5-я серия — 14 ноября
  • 6-я серия — 21 ноября
  • 7-я серия — 28 ноября
  • 8-я серия — 5 декабря
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