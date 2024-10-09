Расписание выхода сериала «Лихие» о России 1990-х
Уже 24 октября стартует сериал «Лихие» — новый проект российского режиссёра Юрий Быкова. Сюжет шоу основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов: первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 5 декабря.
Расписание выхода сериала «Лихие»
- 1-я серия — 24 октября
- 2-я серия — 24 октября
- 3-я серия — 31 октября
- 4-я серия — 7 ноября
- 5-я серия — 14 ноября
- 6-я серия — 21 ноября
- 7-я серия — 28 ноября
- 8-я серия — 5 декабря