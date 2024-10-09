Расписание выхода сериала «Лихие» о России 1990-х

Уже 24 октября стартует сериал «Лихие» — новый проект российского режиссёра Юрий Быкова. Сюжет шоу основан на реальной истории и расскажет о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых зрители увидят целую эпоху с её надеждами, возможностями, взлётами, падениями и человеческими трагедиями.

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В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов: первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 5 декабря.

Расписание выхода сериала «Лихие»