На кинофестивале в Геленджике — «Вечная зима»

Программа фестиваля актуального российского кино «Маяка» очень сильная. Много дебютных работ, но, если об этом не знать, сходу так и не скажешь: картины начинающих авторов написаны профессиональным почерком. В первые дни смотра показали шесть картин, практически все хочется советовать.

Режиссер и сценарист Зака Абдрахманова, ученица Марины Разбежкиной, представила фильм «Папа умер в субботу». Это ее первое игровое кино, ранее она работала с документалистикой и писала сценарии. Терапевтическая история об обрусевшей казашке Айко, которая приезжает в свое родное село на похороны отца. Ее большая семья для нее чужая, как и она для них. Фильм снят в одном из сел Алма-Атинской области. За исключением главных героев, актеры в картине непрофессиональные. Говорит режиссер и автор сценария фильма Зака Абдрахманова:

— Я про это кино сняла, просто потому что, наверное, про это больше всего понимаю — про деструктивную семью в рамках какого-то национального контекста. Вообще моя основная мысль — просто любите своих детей, чтобы они выросли счастливыми. И все.

— То есть главная героиня такой выросла, потому что ее не любили, она была не нужна?

— Потому что в ее семье все разговаривали на языке насилия. Отец, вернувшийся с войны, разговаривал на языке насилия и этому языку научил свою дочь. И вот она такая выросла, которая вообще, мне кажется, не способна на любовь.

Помимо «Маяка», этот фильм участвует в конкурсе Международного кинофестиваля в Пусане. Другой фильм — «Белый пароход» Инги Шепелевой. Она сняла его по своей одноименной повести, написанной более 15 лет назад. Это тоже ее дебют в игровом кино. Начинала Инга с прозы и поэзии, но пару лет назад решила попробовать перенести свое творчество на киноязык.

Это музыкальная драма, действие которой происходит в якутской детской музыкальной школе. Рассказывается история «каменной королевы» — Марты Григорьевны, дирижера-хоровика с сакральной и трагичной историей любви. Для Эллы Соколовой, которая исполнила главную роль, это первый опыт работы в кино. Сама она преподаватель народного вокала в якутском музыкальном колледже:

Элла Соколова, преподаватель народного вокала: «Наверное, у каждого человека свои скелеты. И я проживала в Марте свои переживания. Поэтому мне особо играть не приходилось. После съемок я почувствовала себя нужной, любимой. И у каждого педагога-музыканта, творческого человека происходит так, что возникает замкнутый круг после нескольких лет работы. Так трудно, что опускаешь руки, и как будто начинается творческий кризис. И этот проект меня спас: я заново захотела работать, творить».

Со сложносочиненным дебютом выступила самая молодая участница конкурса Рената Джало, ученица Алексея Учителя. Исторический фильм — «На этой земле». По словам программного директора фестиваля Стаса Тыркина, это самая эстетически радикальная картина всего смотра. Черно-белое кино о деревенской жизни. Притчеобразный сюжет конца XVIII века про беглого крестьянина, который решил повторить судьбу Икара, про суеверия разного рода, в частности, про отношение к близнецам, юродивым, балаганным артистам и господам.

А режиссер Николай Ларионов представил свою дебютную картину «Вечная зима». Ее отобрали на «Маяк» еще в прошлом году, но тогда фильм был не совсем готов. История о семье, которая по-разному переживает трагедию, произошедшую с их сыном. Действие разворачивается на Урале. В главных ролях — Александр Робак и Юлия Марченко. Александр играет металлурга-сталевара, и для него участие в картине — подарок:

Александр Робак, актер: «Его величество случай так сыграл. Когда я получил сценарий, был поражен, насколько детально прописано мое детство. Оказалось, что родители Николая и мои связаны с металлургией. Мы жили в этих городах: он в Магнитогорске, я в Златоусте. Слышали и понимали друг друга с полуслова, потому что мы в этом пространстве жили. Мне не нужно было что-то для себя придумывать, фантазировать, потому что я базово понимал своего персонажа. Желание отомстить и чувство справедливости его закручивает во внутреннюю воронку, и вопрос: как из нее выскочить, где найти то состояние прощения внутреннего себя, мира и попытаться жить дальше?»

«Вечная зима» выйдет в прокат уже 31 октября.