Фильм «Подай знак», дебютировавший под режиссурой Зои Кравиц (Zoe Kravitz), стал предметом обсуждений благодаря своей предполагаемой связи с жизнью скандального рэпера P. Diddy. В центре сюжета — влиятельный миллиардер, обвиняемый в сексуализированном насилии, который теряет голову, когда встречает официантку. По мере развития истории появляются странные совпадения с реальными обвинениями против продюсера, что приводит зрителей к выводу о возможной отсылке к его «белым вечеринкам».

На фоне недавнего ареста рэпера фильм вызвал множество споров. Зрители отметили, что персонажи фильма носят белую одежду, как это делали гости на вечеринках P. Diddy, а также что сценарий включает элементы, напоминающие реальные события из жизни музыканта. Несмотря на то что Кравиц отрицала связь между её фильмом и музыкантом, многие уверены, что это не просто совпадение.

Дополнительное внимание привлекла музыка, в частности, композиция Бейонсе (Beyoncé), играющая в одном из эпизодов. Она также оказалась в центре скандала из-за дружбы с P. Diddy. Все эти факторы привели к тому, что зрители начали воспринимать «Подай знак» как предупреждение о тёмной стороне мира шоу-бизнеса, в которой богатые и влиятельные нередко остаются безнаказанными за свои поступки.