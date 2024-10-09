Amazon продлил сериал «Джек Ричер» на четвертый сезон

Amazon продлил сериал «Джек Ричер» на четвёртый сезон
Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, компания Amazon продлила сериал «Джек Ричер» на четвёртый сезон. Компания анонсировала его ещё до выхода третьего сезона, премьера которого состоится в 2025 году.
Видимо, Amazon пошла на такой шаг после колоссального успеха второго сезона сериала. Он вышел в декабре и стал самым просматриваемым релизом 2023 года на Prime Video.
Первый сезон основывался на книге «Этаж смерти», второй — на произведении «Сплошные проблемы и неприятности». Ранее создатель «Джека Ричера» британский писатель Ли Чайлд рассказал, что продолжение вновь будет основано на одной из его книг. Третий сезон сфокусируется на одиночных приключениях Джека Ричера в духе первого сезона вместо командной работы из продолжения.
Сроки выхода четвёртого сезона пока не раскрываются.