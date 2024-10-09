Названа десятка самых страшных фильмов ужасов в истории

10 самых страшных фильмов ужасов в истории от Variety
Журналисты издания Variety опубликовали рейтинг 100 самых страшных фильмов ужасов в истории. Авторы статьи отметили, что картины из рейтинга должен посмотреть каждый поклонник хорроров.
Топ-10 самых страшных фильмов ужасов в истории:
- «Техасская резня бензопилой» 1974 года — режиссёр Тоуб Хупер;
- «Изгоняющий дьявола» 1973 года — режиссёр Уильям Фридкин;
- «Психо» 1960 года — режиссёр Альфред Хичкок;
- «Челюсти» 1975 года — режиссёр Стивен Спилберг;
- «Ребёнок Розмари» 1968 года — режиссёр Роман Полански;
- «Ночь живых мертвецов» 1968 года — режиссёр Джордж Ромеро;
- «Кинопроба» 1999 года — режиссёр Такаси Миикэ;
- «Франкенштейн» 1931 года — режиссёр Джеймс Уэйл;
- «Сало, или 120 дней Содома» 1975 года — режиссёр Пьер Паоло Пазолини;
- «Кэрри» 1976 года — режиссёр Брайан Де Пальма.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.