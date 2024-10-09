Хабенский пришел на премьеру самого милого фильма этой осени - "Малышарики"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Первый полнометражный игровой фильм для всей семьи, главные роли в котором исполнили мультипликационные герои Малышарики, а также Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Мардарь и двухгодовалая Ева Соклакова, представили в кинотеатре "Великан парк" в Петербурге. В широкий прокат фильм "Малышарики. день рождения" выходит 10 октября 2024 года, отметила в беседе с корреспондентом ТАСС продюсер картины Анна Кораблева.

"Сегодняшняя премьера очень для нас волнительна: обычно мы рисуем мультики, а это первое игровое кино. Константин Хабенский стал главным героем не случайно - около пяти лет назад в сотой серии "Малышариков" он впервые стал закадровым голосом Папы. Константин говорит, что для детей нужно делать больше хороших фильмов и мультиков. Семейное кино сейчас набирает обороты. Это очень сложная вещь, потому что все время нужно держать возраст: чтобы было интересно маленьким детям и в то же время не уснули родители. Но это и очень перспективное направление", - сказала Кораблева.

Режиссерами проекта выступили Оксана Бычкова, известная по таким картинам, как "Питер FM" и "Окно в Европу", и Катерина Савчук, работающая над анимационными сериалами "Малышарики", "Тима и Тома" и "Смешарики". Саундтрек к фильму - "В комнате горит свет" исполнили солист группы Uma2rman Владимир Кристовский и композитор проекта Марина Ланда.

Съемки кинокартины прошли в Москве. Создатели совместили видеосъемку и компьютерную анимацию, что раньше не практиковалось в российских широкопрокатных фильмах.

"Это было достаточно трудно. Потому что сериал "Малышарики" снимается буквально на столе, в пределах 1-2 квадратных метров. А тут у нас была задача совместить огромных по сравнению с Малышариками живых актеров. Усложнила задачу и съемочная площадка, которой стала обычная двухкомнатная квартира. Но, как мне кажется, мы неплохо обыграли и это просто гигантское для героев пространство: каждое перемещение Малышариков мы превратили в аттракцион. Они катаются на гирлянде, которая прикреплена к коту, едут на пылесосе, спускаются со стола по раскручивающемуся полотенцу и так далее", - рассказала ТАСС ведущий режиссер картины Екатерина Савчук.

Сюжет

В центре сюжета нового семейного фильма - переезд Мамы и Папы в новый дом и подготовка к первому дню рождения их маленькой дочки - Малышки. В рабочей суете Папа приобретает в необычном магазине подарок, даже не заглянув в коробку. Оказывается, что внутри находятся ожившие миниатюрные игрушки - Малышарики. Пока родители заняты подготовкой к празднику, Малышарики потихоньку выбираются из коробки и отправляются в путешествие по квартире.

О Малышариках

"Малышарики" - анимационный развлекательно-образовательный проект, созданный группой компаний "Рики" и студией компьютерной анимации "Петербург" в 2015 году. Он охватывает все сферы жизни ребенка с самого рождения: здоровье и физическое развитие, познание, социализацию, труд и творчество. Разрабатывался при участии детских психологов и педагогов.