В советском фильме "Спортлото-82" нашли киноляп с номером билета

В известной советской картине "Спортлото-82" обнаружен киноляп с номером выигрышного билета - на него обратил внимание РБК. В комедии прославленного режиссера Леонида Гайдая именно вокруг билета разворачиваются все события.

В поезде, везущем героев к морю, девушка Таня заполняет билет, а Костя использует его как закладку в книге. Позднее он перепутал томик и выигрышный билет оказывается в другой книге. Уже в сцене в купе внимательный зритель может заметить расхождение в номерах билетов. Сначала его номер 29724053, но уже в следующем кадре номер другой - 29724058.

Ранее в классической комедии Гайдая нашли еще один киноляп.