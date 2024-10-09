Зрители призвали переснять «Постучись в мою дверь в Москве» без Волкова

Первый сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве» надо переснять без актера Никиты Волкова, считают зрители. По их мнению, которое приводит StarHit, большинство рады, что русского Серкана Болата сыграет Кирилл Дыцевич. Некоторые поклонники сериала признали, что он «хорошенький».

Первый сезон теперь надо переснять без Волкова, — приводит издание слова одного из зрителей.

Съемки новых эпизодов уже начались. Волков, который играет русского персонажа из турецкого оригинала, покинул проект. Однако не все зрители обрадовались замене в лице Дыцевича.

Многие вспомнили скандал вокруг жены Волкова и актрисы Лианы Грибы. Некоторые задались вопросом, почему создатели сериала решили поменять главного героя на втором сезоне. Зрители предположили, что Волкову не хочется, чтобы Лиана еще раз избила его жену Елену Еременко.

Ранее стало известно, что Гриба напала на супругу своего партнера по сериалу «Постучись в мою дверь в Москве». Инцидент произошел в мае. По данным СМИ, девушки подрались в декабре 2023 года на мероприятии в честь окончания половины съемок. Событие проходило на Даниловской мануфактуре в Москве.