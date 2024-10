Какая музыка играла в фильме «Джокер‎: Безумие на двоих»

Новый фильм "Джокер-2: Безумие на двоих" - триллер, криминальная драма и боевик. Но это и история о любви. И чтобы никто в этом не сомневался, создатели "Джокера-2" подготовили этот саундтрек. В него попали лирические песни из 30-50-х, которые пели Барбра Стрейзанд, Bee Gees, Дженнис Джоплин, а теперь исполнили нынешние звезды.

Главное сокровище релиза - попурри из трех песен в исполнении Ника Кейва. Один из самых брутальных и неистово хриплых певцов мирового рока по-своему исполнил песню Slap That Bass, написанную Джорджем Гершвином еще для мюзикла 1937 года Let s Dance. А также знаменитый хит 50-х Get Happy, который изначально исполняла кинозвезда Джуди Гарленд в мюзикле "Летние гастроли". И окрыляющий шлягер Джеки ДеШэннон What The World Needs Now is Love, попавший в 1965 году во многие хит-парады Европы.

Но главные исполнители песен альбома - Lady Gaga и сыгравший в фильме главную роль Джокера актер Хоакин Феникс. Некоторые хиты, например To Love Somebody из 60-х, стали у них уже дуэтными. В отличие от версий Майкла Болтона, Бонни Тайлер или группы The Animals. В итоге саундтрек получился романтичной энциклопедией нежных и пылких песен о любви середины ХХ века. Томные саксофоны золотой эры нью-орлеанского джаза дополняются здесь учтивыми электронными семпалами и атмосферой синтезаторных полифоний. Особенно впечатляет хит If You Go Away Жака Бреля - редкая баллада, которую перевели на четыре языка. Уже ради этого альбома меломанам стоит обратить внимание на "Джокера-2".