Попсовый эпос: что не так с сериалом «Комбинация»

На ностальгической поляне сериал «Комбинация» должен был сыграть так же громко, как образцовая дискотека девяностых. Наверное, так оно и получается, но превращает ли его в действительно интересный проект весь сопутствующий шум и гам? Зависит от того, что кого интересует.

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Режиссер Никита Власов до «Комбинации» снимал сериал «Лада Голд», где девяностые были не временем действия, но важной частью сюжета. Сам Никита в этих самых девяностых был маленьким ребенком и вроде бы не очень годится для того, чтобы рассказывать, как там все происходило. Но быть дотошным рассказчиком режиссер и не стремится.

Девяностые его скорее интересуют с точки зрения весьма энергичного времени, в котором, как в известной песне, «убивали людей и все бегали абсолютно голыми». В случае с «Комбинацией» атмосфера треш-шапито, где эксцентричные хиты, диковатые наряды и ощущение поездки с отказавшими тормозами, конечно, важнее точного пересказа событий, даже если этому уделялось какое-то внимание.

Сериал уже успели поставить в один ряд с «Королем и шутом», что, может быть, и правильно, если речь идет о продюсерском помешательстве на музыке девяностых, но совсем не верно по сути. Создателя «Короля и шута» явно хотели и в целом преуспели в намерении погрузиться в сами песни, которые уже взрослые дяди и тети по-прежнему изо всех сил горланят на стадионах. И культ группы позволяет с некоторым трепетом относиться к тому, что музыканты сочинили и выпустили.

Если же речь идет о группе «Комбинация», то здесь поводов трепетать не очень много, и это в лучшем случае. Главные хиты коллектива стали для миллионов людей частью шальной молодости в шальную эпоху, но всерьез говорить о музыкальных потрясениях в данной ситуации как-то неудобно. В этих песнях удалось соединить иронию в текстах и очень прилипчивые мелодии. Наверное, в них есть какая-то удаль, но явно не хватает мощи, с которой в свое время грохотали рок-боевики.

Есть подозрение, что создатели сериала это хорошо понимали, поэтому «Комбинация» — проект не про группу, ставшую в свое время одним из флагманов новой поп-музыки, а про попсу как довольно лихую комбинацию усилий всех, кто имел к ней отношение. И то, что главный герой здесь — персонаж, представленный как продюсер Александр Шишинин, видится более чем логичным сценарным ходом. Именно продюсер выступает в роли локомотива сюжета.

Для него поп-группа — это авантюра, идущая рука об руку с аферой. На правах сотрудника милиции он водит за нос сослуживцев, а перейдя в продюсеры, с переменным успехом надувает бандитов как уличных в трениках, так и тех, кто засел в кабинетах первых звукозаписывающих компаний. В общем, пускается во все тяжкие, и актер Никита Кологривый, играя не больше двух эмоций (искреннее разочарование и немного истеричный восторг), придает всему происходящему характерное для того времени ощущение легкого сумасшествия. И как иначе, если процесс создания группы состоит из попыток записываться в жутких студиях, концертах на грани нервного срыва, покупке шуб на трассе и всего в таком духе.

У Анастасии Уколовой, играющей Алену Апину, и Елизаветы Базыкиной, перевоплотившейся в Татьяну Иванову, роли поменьше, и музыкальные эпизоды сильно уступают сценам соперничества двух девушек: одна мечтает о консерватории, другая ищет славы и приключений. Есть размашистые выходы Александра Иратова, архитектора сольной карьеры Апиной и ныне ее бывшего мужа в исполнении Павла Прилучного, и Бари Алибасова времен руководства группой «Интеграл». Легендарного продюсера сыграл Аскар Ильясов.

В первом случае все получилось довольно рутинно, а во втором ровно наоборот. Сериальный Бари Каримович, столкнувшись с проверкой финансовой стороны концертов «Интеграла», обсуждает (по-казахски, чтобы проверяющий не понял) с девушкой на кассе взятки нужным людям и барыжит билетами на концерт группы «Мираж». Выглядит это уморительно и довольно достоверно, даже если все выдумано.

В целом получилась немного экзальтированная комедия, забавность которой, конечно же, поджимает тот факт, что настоящего Александра Шишинина убили и долгое следствие так ничем и не закончилось. Нужно также предостеречь всех, у кого есть хоть минимальная аллергия на попсу девяностых, — это не ваше развлечение. Есть подозрение, что и поклонники такой музыки вряд ли захотят посмотреть сериал во второй раз. Но в этом году на Хеллоуин, возможно, многие девушки нарядятся в поп-див конца прошлого века. Чем не успех?

Источник: MK.RU