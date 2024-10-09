Кастинг на главную роль в фильме «Руки Вверх!» проходил звезда «Слова пацана»

Среди множества претендентов на роль Сергея Жукова в фильме о группе «Руки Вверх!» в кастинге принимал участие Рузиль Минекаев, известный по проекту «Слово пацана», однако в итоге выбрали Влада Прохорова. Об этом в интервью сайту aif.ru сообщил солист коллектива Сергей Жуков.

«Мы просмотрели очень много актеров, среди них были и очень известные — как, например, Рузиль Минекаев из "Слова пацана", — и малоизвестные, но очень похожие внешне. Но именно Влад — по своей энергетике, харизме, обаянию, отчасти наивности — идеально попал в меня», - пояснил он.

По словам Жукова, первую фабулу сюжета о группе «Руки Вверх!» написали четыре года назад в период пандемии. Как добавил артист, сюжет проекта отражает не только путь группы к успеху, но и историю страны. Многие зрители, которые посмотрят фильм, смогут узнать себя и события своей молодости.

Ранее сообщалось, что продюсеры и режиссер фильма о группе «Руки Вверх!» просмотрели много юных актеров на роль Сергея Жукова в детстве, однако больше других кандидатов на кастинге их впечатлил сын исполнителя, передает «Радиоточка НСН».