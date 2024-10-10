«Руки Вверх!»: стоит ли смотреть фильм

Много песен, мало драмы.

© Кадр из трейлера фильма "Руки Вверх!"

10 октября в прокат выйдут «Руки Вверх!». Это фильм о становлении легендарной группы, создании главных хитов и трудностях на пути Жукова и Потехина. Каким получился байопик? Зрителей со стороны он вряд ли впечатлит, зато фанаты останутся в восторге.

«Руки Вверх!»: главное о фильме

Название: «Руки Вверх!»;

Режиссёр: Аскар Узабаев;

Актёры: Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков и другие;

Дата выхода: 10 октября 2024 года;

Жанр: биография, драма, музыка;

Страна: Россия.

«Руки Вверх!»: где смотреть?

10 октября фильм выйдет в российский прокат. Цифровой релиз ориентировочно состоится в декабре.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Фансервиса и музыки много, но драмы не хватает

За 30 лет активного творчества группа «Руки Вверх!» почти не состарилась. Пока былые конкуренты «Иванушки International» собирают арены умеренных размеров, Жуков вот уже три года подряд заполняет «Лужники». Причём число фанатов только растёт: если в 2022-м пришли 72 тысячи человек, то в 2024-м — 85 тысяч. Именно для этих людей, которые знают наизусть текст «Алёшки» и готовы закрыть глаза на недостатки, и сняли фильм.

Всё начинается с больницы, куда в 2018-м угодил Жуков. Врачи просят спокойно лечиться и пореже ходить, но музыкант мечется — у него запланирован тур, и подводить фанатов нельзя. В итоге Жуков рефлексирует и вспоминает молодые годы: первые песни, конфликты с продюсерами и безумных фанатов.

Арка о 2018-м простая, а снимаются там настоящие Жуков и Потехин. Увы, зажигать на сцене и сниматься в кино — разные вещи. Интересных реплик и накала страстей нет, но даже с расслабленным сценарием звёзды справляются неуверенно.

Если вы не фанат, только посмеётесь над игрой уровня «Да она не может любить меня». Однако поклонники группы ничего не заметят и прольют много слёз, когда кумир запишет душераздирающее видео.

Бо́льшую часть фильма режиссёр погружается в прошлое Жукова. Молодого музыканта играет Влад Прохоров, его напарника Потехина — Илья Русь. Ребята похожи на музыкантов и убедительно показывают их очаровательную простоту и одержимость музыкой. После премьеры у них гарантированно прибавится фанатов.

Жаль, что на сценарий актёры повлиять не могут, а он весьма проходной — недотягивает до драйвовости «Комбинации» и драматизма «Короля и Шута». Вероятно, охватить за 100 минут целые десятилетия — невыполнимая задача, так что по истории бегут галопом. В одном кадре Жуков знакомится с Потехиным, в следующем они уже лучшие друзья и вместе собираются покорять Москву. Вот музыканты придумали будущий хит, а вот уже колесят по стране.

Такое повествование плохо работает. Взять эпизод, где обезумевшая фанатка пытается отравить кумира. Выяснив правду, герои хватаются за головы руками — и тут же забывают о происшествии. У них концерты, музыка, обсуждения дефолта — в общем, разбираться в чувствах и упоминать о судьбе фанатки некогда.

Полноценный конфликт всего один — с отбитым продюсером, который держит музыкантов практически в рабстве и за успешный месячный тур платит $ 500. В реальности люди до сих спорят, кто прав, кто виноват, но в фильме всё однозначно и прямолинейно. Жуков почти святой, а продюсер — сволочь.

Вопрос не в объективности, а в том, что даже ключевое противостояние раскрыто слабо. Вся драма выливается в пару бунтов Потехина и финальные переговоры. В остальном артисты радуются жизни и творят. Это проблема для байопика, который по идее должен разрывать фанатам душу и подробно исследовать чувства кумира.

Огорчат ли эти минусы поклонников? Ни капли. Они будут напевать хиты, которые звучат каждые пару минут, смеяться над созданием «Алёшки» и плакать при виде Жукова, обнимающего семью. Фильм битком наполнен очаровательным фансервисом и этим компенсирует любые недостатки, не даёт их даже заметить. Вот почему поклонникам фильм строго рекомендован.

«Руки Вверх!»: стоит ли смотреть?

Несмотря на торопливый сюжет и нехватку драмы, «Руки Вверх!» — хорошее кино для фанатов. Оно позволит вспомнить молодость, заставит снова напевать «Ты целуй меня везде» и создаст хорошее настроение. Вот почему фанаты сходят в кино и останутся в восторге. Остальных байопик, увы, не зацепит.

Оценка «Руки Вверх!» — 7 из 10

Понравилось

Приятный фансервис;

Хорошие актёры в роли Жукова и Потехина.

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