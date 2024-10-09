В России появился первый углеродно-нейтральный фильм

Киношные фестивали – это не всегда про строгий смотр и исследования сакрального. Иногда там можно поймать вполне себе неожиданные инсайты – например о том, что съемки блокбастеров влияют на (кто мы мог подумать!) нашу экологию. Не менее «разрушительно» и авторское кино.

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Перелеты и переезды, реквизит, спецэффекты, многочасовая работа техники, питание сотен человек, их проживание, горы стаканчиков из-под кофе и еще много всего неведомого зрительскому глазу – это вайб кинопроизводства, который остается «за кадром» вредным нерастворимым облачком. Вычитали, что углеродный след от таких съемок может достигать немыслимое количество тонн выбросов в пересчете на эквивалент СО2.

И так вышло, что первое в России «экологичное» кино показали именно на «МАЯКе». Углеродно-нейтральный фильм – «Белый пароход» Инги Шепелевой – привезла на конкурс команда из Якутии. Снималась картина с оглядкой на то, чтобы максимально сократить негативное воздействие на среду и природу. Для этого ребята наняли целую компанию, которая помогала на съемках с экопроцессами.

«Мы снимали про отношения человека и природы (отчасти), и я решила: будет странно и несправедливо если мы приедем своими огромными караванами, накидаем пластиковой посуды и навредим среде», – рассказала режиссёр.

Например, на площадке перешли на многоразовую посуду, а для декораций искали экологичные и перерабатываемые материалы, сильно экономили электричество. Костюмы, которые шили специально к съемкам, отдали в детские музыкальные школы. Так и снимали: в бережном круговороте, органическое кино – устойчивое «зеленое» кинопроизводство.

О фильме:

Режиссер и сценарист проекта – уроженка Якутии, выпускница Московской школы кино Инга Шепелева. Мистическая драма «Белый пароход» – ее полнометражный дебют, история любви якутской учительницы-хормейстера и приезжего директора музыкальной школы, направленного из Москвы. Все происходит во времена перестройки – на стыке эпох, двух культур и двух народов.