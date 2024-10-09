Поклонникам «Гарри Поттера» подсказали, когда ждать выхода сериала

Премьера сериала по мотивам «Гарри Поттера» состоится в 2026 году, сообщил сервис Max Original от HBO на своем сайте. Зрителей ждет семь сезонов, каждый из них будет посвящен отдельной книге писательницы Джоан Роулинг, подарившей миру историю о юном волшебнике.

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Создатели планируют выпускать сериал в течение 10 лет. В настоящий момент объявлен кастинг на главные роли. Автор серии книг о Гарри Поттере выступает как продюсер и консультант. Объявление каста ожидается весной 2025 года, съемки начнутся в это же время.

Шоураннером и сценаристом сериала стала Франческа Гардинер, которая работала над проектом «Наследники» и «Убивая Еву». Режиссерское кресло занял Марк Майлод, известный по «Игре престолов» и сериалу «Одни из нас». Точная дата выхода первого сезона не уточняется.

Ранее зрители раскритиковали актера, который исполнил «русского Серкана Болата» в сериале «Постучись в мою дверь в Москве». Поводом для недовольства стало участие Никиты Волкова. Актер покинул проект после первого сезона. Зрители предложили переснять те эпизоды, где появлялся актер.

Певец Сергей Жуков на премьере фильма «Руки Вверх!» допустил, что о группе снимут сериал. Музыкант заявил, что это произойдет, если прокат пойдет хорошо.