BBC снимет cпин-офф «Гордости и предубеждения» про Мэри Беннет

Телекомпания BBC начала работу над сериалом «Другая сестра Беннет» (The Other Bennet Sister). Как сообщает Variety, телевизионный фильм основан на одноименном романе Дженис Хэдлой, являющимся спин-оффом «Гордости и предубеждения» Джейн Остин. В центре сюжета окажется средняя из пяти сестер Беннет – Мэри, которая в романе описывается как «единственная в семье дурнушка, которая усиленно занималась самоусовершенствованием и всегда была рада себя показать».

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В отличие от своих сестер, Мэри не является типичной героиней исторической драмы, — говорится в синопсисе. - Она неловкая, тревожная, нравоучительная, полная фактов, ужасная певица, игнорируемая своей матерью и, по-видимому, обреченная на пустую танцевальную карту до конца своей жизни, пока Мэри не берет дело в свои руки.

В «Другой сестре Беннет» Мэри наконец-то получает возможность пережить собственную эпическую историю любви, «путешествуя от безопасности и клаустрофобии ее семейного дома в Меритоне к блеску Лондона эпохи Регентства и пасторальному очарованию Озерного округа в поисках независимости, романтики и принятия».

Над 10-серийным фильмом работает компания Bad Wolf, которая занималась сериалами «Ночь», «Беддгелерт», «Открытие ведьм», и «Доктор Кто». Сценарий написала Сара Кинтрелл («Тёмные начала», «Сила»). Кастинг еще не объявлен, как и дата премьеры.

В самой первой черно-белой экранизации романа «Гордость и предубеждение» 1940 года роль Мэри исполнила Марша Хант, в британском сериале 1980-го – Тесса Пик-Джонс, в одной из самых популярных телеверсий 1995-го (с Дженнифер Элль и Колином Фёртом в главных ролях) – Люси Брирс, в фильме 2005 года (с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдиеном) - Талула Райли, в экшне «Гордость и предубеждение и зомби» 2015-го - Милли Брэйди, а в британском сериале 1967 года этого персонажа нет вовсе.