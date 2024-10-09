BBC снимет cпин-офф «Гордости и предубеждения» про Мэри Беннет

Спин-офф «Гордости и предубеждения» про Мэри Беннет снимет BBC
Телекомпания BBC начала работу над сериалом «Другая сестра Беннет» (The Other Bennet Sister). Как сообщает Variety, телевизионный фильм основан на одноименном романе Дженис Хэдлой, являющимся спин-оффом «Гордости и предубеждения» Джейн Остин. В центре сюжета окажется средняя из пяти сестер Беннет – Мэри, которая в романе описывается как «единственная в семье дурнушка, которая усиленно занималась самоусовершенствованием и всегда была рада себя показать».
В отличие от своих сестер, Мэри не является типичной героиней исторической драмы, — говорится в синопсисе. - Она неловкая, тревожная, нравоучительная, полная фактов, ужасная певица, игнорируемая своей матерью и, по-видимому, обреченная на пустую танцевальную карту до конца своей жизни, пока Мэри не берет дело в свои руки.
В «Другой сестре Беннет» Мэри наконец-то получает возможность пережить собственную эпическую историю любви, «путешествуя от безопасности и клаустрофобии ее семейного дома в Меритоне к блеску Лондона эпохи Регентства и пасторальному очарованию Озерного округа в поисках независимости, романтики и принятия».
Над 10-серийным фильмом работает компания Bad Wolf, которая занималась сериалами «Ночь», «Беддгелерт», «Открытие ведьм», и «Доктор Кто». Сценарий написала Сара Кинтрелл («Тёмные начала», «Сила»). Кастинг еще не объявлен, как и дата премьеры.
В самой первой черно-белой экранизации романа «Гордость и предубеждение» 1940 года роль Мэри исполнила Марша Хант, в британском сериале 1980-го – Тесса Пик-Джонс, в одной из самых популярных телеверсий 1995-го (с Дженнифер Элль и Колином Фёртом в главных ролях) – Люси Брирс, в фильме 2005 года (с Кирой Найтли и Мэттью Макфэдиеном) - Талула Райли, в экшне «Гордость и предубеждение и зомби» 2015-го - Милли Брэйди, а в британском сериале 1967 года этого персонажа нет вовсе.