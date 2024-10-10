Аарон Пьер сыграет Джона Стюарта в сериале «Фонари»

Аарон Пьер получил роль Джона Стюарта в сериале «Фонари» от DC Studios и HBO. Актер присоединится к касту, который уже включает Кайла Чендлера в роли Хэла Джордана.

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Именно Джон Стюарт будет главным действующим лицом будущего восьмисерийного шоу. В комиксах он был одним из первых чернокожих супергероев DC. Его представили в 1971 году, через 12 лет после Хэла Джордана.

Стюарт — новичок в Корпусе Зеленых Фонарей. Опытный Хэл Джордан будет его наставником. Вместе им предстоит расследовать расследуют мрачное убийство в американской глубинке. Других подробностей сюжета нет. Сериал описывается как мрачный детектив в духе «Настоящего детектива.

Планируется, что съемки пройдут с января по июнь следующего года в Атланте.

Аарон Пьер обратил на себя внимание главной роли в фильме Netflix «Ребел-Ридж», который занимал первое место в топе стриминга в течение трех недель подряд.