Cостоялся предпремьерный показ фильма «Пассажиры»

В Москве и Махачкале состоялся предпремьерный показ снятого в Дагестане художественного фильма «Пассажиры» о противостоянии терроризму. Он выйдет в широкий прокат 17 октября.

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По сюжету боевики захватывают автобус. Среди тех, кто внутри, оказываются больные сахарным диабетом, и постепенно ситуация начинает выходить из-под контроля преступников. Зрителям предстоит узнать, как герои поведут себя в экстремальной ситуации, кто руководит террористами и что толкает людей на преступления.

На предпремьерном показе почтили память режиссера фильма Камиля Алиева. Он ушел из жизни во время работы над картиной. Алиев мечтал показать фильм по всей стране. Актеры уверены, что затронутые в «Пассажирах» темы актуальны для каждого зрителя.

«Там отображается история и детско-родительких отношений, и любовных отношений, партнерских отношений. Я думаю, каждый что-то свое увидит, что мы заложили туда для зрителя, и очень хотелось бы, чтобы каждый внутри себя задал вопрос: воспитывая детей, как мы это делаем? В наших отношениях какие мы? Что мы даем друг другу?», - поделилась своими мыслями продюсер фильма Мария Турчина.

Также на мероприятии актеры раскрыли некоторые секреты съемок. Изначально проект задумывался как короткометражка под названием «Рейс 313», но позже решили снять полнометражную версию картины.

Ранее в Сочи состоялся международный фестиваль «КиноБраво». Лучшим фильмом на кинофестивале признали картину «Стражи формулы» производства Сербии, Словении и Северной Македонии.