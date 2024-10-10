Режиссер Анастасия Гололобова сняла фильм о единении человека и природы

Забраться в леса Курганской области, чтобы снять фильм о человеке, живущем в гармонии с собой и природой. Именно это сделала режиссёр из Омска, будучи студенткой Санкт-Петербургского института.

© Омск Здесь

Режиссёр из Омска, студентка Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ), а также выпускница Школы ТВ телеканала "Продвижение" Анастасия Гололобова сняла короткометражное неигровое кино и посоревнуется за победу на XXIV Международном фестивале студенческих фильмов "ПитерКИТ". Её 17-минутная работа "Старик и озеро" прошла отбор среди 172 заявок. Вместе с фильмом Анастасии на первом этапе фестиваля покажут ещё 56 игровых и документальных короткометражек.

© Омск Здесь

Как говорят организаторы "ПитерКИТа", каждый из этих фильмов заслуживает внимания и демонстрирует талант молодых кинематографистов.

В беседе с "Омск Здесь" Анастасия Гололобова отметила, что участие в "ПитерКИТе" - это её первый кинофестивальный опыт.

"Я рада, что в этом году моя работа прошла отбор, потому что конкуренция среди неигрового кино дольно большая - в СПбГИКиТ целых две кафедры занимаются в основном документалистикой. "Старик и озеро" - это моя курсовая работа за 4-й год обучения. До этого фильмы, конечно же, были, но я сама считаю, что на них я ещё только начинала учиться и по качеству до участия в фестивале они не дотягивали", - призналась режиссёр

В короткометражке рассказывается о старике, который решил жить по своим правилам в лесной избушке на берегу озера. Он возделывает землю, следит за пасекой, растит яблоневый сад посреди леса и любуется закатами. Для него это идеальный мир.

"В этом фильме мне хотелось показать, что человек способен создать вокруг себя гармоничный мир, где он будет счастлив. Во многом это история о гармонии человека с природой. Мой герой так и говорит: "Природа должна питать человека здоровьем". Я думаю, он прав", - пояснила Анастасия Гололобова.

Она рассказала, что съёмки проходили возле города Шадринск Курганской области. Герой короткометражки действительно живёт посреди леса на берегу озера. От города туда нужно ехать на электричке и пройти ещё пару километров от ж/д станции.

"Это того стоило. Вокруг тишина и покой, пение птиц и шелестение деревьев. Передать атмосферу умиротворения и связи с природой мне помог наш омский композитор Андрей Картавцев, он написал чудесную музыку специально для этого фильма", - отметила собеседница.

Сейчас режиссёр готовится к съёмкам дипломного фильма. Его она планирует снимать в Омской области в Таре. Работа будет о Северном драматическом театре им. М. А. Ульянова.

"Я всегда стараюсь снимать только о том, что мне действительно интересно и важно. Иногда вдохновляют совершенно неожиданные темы. В работе с документальным кино важно увидеть то, что невооружённым глазом сложно заметить", - уверена Анастасия Гололобова.

К слову, Анастасия Гололобова ещё и выпускница Школы телевидения телеканала "Продвижение". В публикации, посвящённой 10-летию школы ТВ, молодая режиссёр призналась, что "просто хочет снимать".

Показы первого этапа фестиваля "ПитерКИТ" пройдут в Санкт-Петербурге в Киноконцертном зале на ул. Бухарестская, 22, с 17 по 21 октября.