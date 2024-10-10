В «Джентльменах удачи» нашли киноляп

В советской комедии 1971 года "Джентльмены удачи" обнаружен новый киноляп. Картина режиссера Александра Серого рассказывает о работе под прикрытием заведующего детским садиком и его необыкновенном перевоплощении в криминального авторитета Доцента.

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В сцене, где герой Евгения Леонова "приветствует" сокамерников есть забавная нестыковка, на которую обратил внимание РБК. В ней другой авторитет Микола Питерский пинает Доцента, чем вызывает приступ гнева бандита и знаменитое обещание "выколоть моргалы". Однако перед инцидентом с пыльным ботинком на штанах Леонова уже отчетливо виден чуть стертый грязный след там, куда пришелся удар. По всей видимости, сцену снимали в несколько дублей.

© Российская Газета

В 1972 году картина "Джентльмены удачи" стала лидером советского кинопроката. Ее посмотрели 65,2 млн зрителей.