Вышел мультсериал про Лару Крофт

На Netflix состоялась премьера мультсериала Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, который продолжает историю Лары Крофт из последней трилогии.

© Кадр из трейлера мультсериала "Tomb Raider: The Legend of Lara Croft"

Шоу станет связующим звеном между Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) и Shadow of the Tomb Raider (2018) с грядущей новой игрой. В мультсериале девушку озвучивает Хейли Этвелл, наиболее известная зрителям по роли агента Картер в киновселенной Marvel.

Сейчас в разработке новая игра Tomb Raider, однако подробностей про неё до сих пор нет. Известно лишь то, что она будет больше походить на классические игры серии. Издателем выступит Amazon.