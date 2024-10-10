Объявлен состав жюри кинофестиваля «Послание к человеку»

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" открывается меньше чем через 10 дней. Сегодня объявлен состав Жюри 34-го по счету кинофестиваля, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 27 октября.

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Пять составов жюри этого года включают в себя профессионалов кино и искусства со всего мира. Оценивать конкурсную программу приедут участники и призеры мировых смотров первой величины.

"Все коллеги по профессии знают, что собирать жюри для международного фестиваля сейчас особенно непросто. Но фестиваль "Послание к человеку", как в прошлом, так и теперь уверен в том, что мировая культура неделима, это единый организм, для которого необходимы разные его части. Мы благодарны коллегам из разных стран мира, которые согласились работать в жюри 34-го "Послания к человеку", за то, что они разделяют с нами эту убежденность" , - говорит программный директор фестиваля Михаил Ратгауз.

В Жюри Международного конкурса входят призер Венецианского фестиваля непальский режиссер Мин Бааудур Бам; призер IDFA и Сан-Себастьяна аргентинский режиссер Мартин Бенчимоль; сербский режиссер, продюсер, отборщик Локарно, участник Каннского и Венецианского смотров Стефан Иванчич; молодой экспериментатор с мировой известностью, участник МКФ в Берлине, Торонто и Нью-Йорке турецкий режиссер Бурак Чевик. Россию в жюри Международного конкурса будет представлять известный художник по костюмам, лауреат Национальной кинематографической премии "Ника" Надежда Васильева.

В Жюри Национального конкурса входят призер Локарно и Канн режиссер Дарежан Омирбаев, отборщик крупнейших фестивалей мира Алена Шумакова, российский режиссер, победитель "Кинотавра" Николай Хомерики.

Оценивать Конкурс экспериментальных фильмов In Silico будут художник Керим Рагимов, философ Михаил Куртов и режиссер Женя Корчагина.

В состав Жюри прессы вошли писатель, сценарист сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Роберт Гараев, главный редактор журнала Собака.ru Яна Милорадовская и шеф-редактор Кинопоиска Филипп Миронов.