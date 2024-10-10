Завершились съемки сериала «Казанова»

Второй сезон ретро-сериала о похождениях обаятельного афериста Игоря Апрельцева выйдет в 2025 году в эфире Первого канала и онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Сегодня пришла новость о том, что завершились съемки сериала. Они проходили в нескольких местах - в частности, в Санкт-Петербурге, Выборге, Москве и Абхазии.

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В продолжении истории Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) - он же Казанова - вновь отправится в захватывающее страстями и приключениями путешествие по Советскому Союзу. На дворе лето 1980 года, страна готовится к самому грандиозному событию десятилетия - Олимпийским играм. Для Казановы Олимпиада могла бы стать морем возможностей сорвать большой куш, но он твердо намерен оставить прошлое в прошлом. Сумеет ли?

Команда проекта выбрала локации, максимально отражающие географию экранного героя и стилистику времени. Для передачи атмосферы Олимпиады-80 были воссозданы декорации пресс-центра, а сам Казанова свободно перемещался по республикам СССР, то соблазняя любительницу редких пластинок из Риги и эстонскую чиновницу, то пожимая руку космонавту Леонову на Байконуре. В реальности съемки проходили в таких локациях, как Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана, Институт Биохимии, в отеле "Советский" (легендарная гостиница "Советская"), КЦ "Зеленоград" и Парке Горького, библиотеке Алвара Аалто в Выборге. Сцены на вокзале, в поезде и самолете были засняты в кинопарке Москино в Юрово, а финальный блок съемок прошел в Абхазии. Для создания эффекта ретро-изображения оператор Артур Крейтор задействовал советские объективы, переделанные специально для кинокамеры.

В проекте помимо знакомых зрителям героев Антона Хабарова, Светланы Ходченковой, Сергея Угрюмова и Катерины Шпицы приняли участие Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Светлана Колпакова, Александр Яцко и другие. Режиссером-постановщиком второй части стал режиссер и сценарист Сергей Комаров ("Эти глаза напротив", "Журавль в небе"). Автором сценария - Дмитрий Новоселов ("Подкидыш", "Отличница", "Зорге", "Что и требовалось доказать").

Прямая речь

Антон Хабаров, актер, исполнитель главной роли: