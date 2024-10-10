Вышел трейлер новогодней комедии «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным

«Кинокомпания братьев Андреасян» и «Атмосфера кино» представили дебютный трейлер фильма «Постучись в мою Тверь». Премьера новогодней комедии состоится 1 января во всех кинотеатрах страны.

© Кадр из трейлера фильма "Постучись в мою Тверь"

Видео доступно во VK-группе Атмосфера кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

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По сюжету картины яркая городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный своим скверным характером, не желает его отдавать, несмотря на все её уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни. Удастся ли ей переубедить Сергея?

Главные роли в комедии исполнили Мария Горбань («Поехавшая») и Павел Прилучный («Жизнь по вызову»). Режиссёром выступил Симон Багдасарян («Трепачи»).

Постер фильма «Постучись в мою Тверь»