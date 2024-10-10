Что не так с фильмом «Джокер: Безумие на двоих»

Первая часть фильма «Джокер» вышла в 2019 году, и тогда картина получила немало восторженных отзывов, а зрители с нетерпением ждали продолжения киноленты. Вторую часть в массовый прокат запустили 4 октября 2024 года, но в первые дни показа фильм не получил такого же оглушительного успеха. Более того, критики, которые успели посмотреть фильм, уже окрестили его неудачным. В том, что стало причиной провала второй части «Джокера», разбиралась «Вечерняя Москва».

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Никак не связано с актерской игрой

По словам кинокритика Александра Голубчикова, в том, что «Джокер: Безумие на двоих» не смог покорить массового зрителя, нет вины актерской группы.

— Игра актеров в новой части точно не стала хуже. Леди Гага вообще гениальная актриса. Мы уже смогли оценить это по ее предыдущим работам, где она показала себя не только как прекрасный музыкант, но и как очень интересная и самобытная актриса. То же самое касается Хоакина Феникса. Я думаю, что никаких претензий к их игре нет. Просто это вопрос отношения к самому продукту, — рассказал Голубчиков.

Обманули ожидания

Кинокритик уверен, что провал картины связан лишь с неоправданными ожиданиями зрителя.

— Людей не предупредили, что это будет судебная драма и мюзикл. Это никоим образом не оговаривалось в промоматериалах. Согласно правилу всех сиквелов, должно было нарастать безумие, но получилось так, что ожидания зрителей не оправдались, потому фильм и провалился. Если бы люди увидели то, на что рассчитывали, все было бы не так катастрофично, — пояснил он.

Также он отметил, что в кинокомпании Warner Bros. в последнее время наблюдаются проблемы с пиаром, что тоже могло повлиять на успех картины. А параллельные выходы других кинолент только усугубляют это положение.

Фильм не так уж плох

Сам кинокритик считает, что новый «Джокер» еще сможет заработать любовь зрителя, потому что снят ничуть не хуже предыдущей части.

— Фильм не полюбился зрителю не за то, что он плох, а за то, что его создатели скрывали от зрителя жанр. А сама лента оказалась умнее и ничуть не хуже первой части, поэтому не заслужила того хейта, который вокруг нее развернулся. И это, возможно, тот самый случай, когда картина будет жить дольше, просто ее нужно «распробовать», — сообщил Голубчиков.

Критики подлили масла в огонь

В свою очередь кинокритик Сергей Сычев считает, что негативное мнение у зрителя возникло на фоне массового негодования критиков Венецианского кинофестиваля в отношении новой части «Джокера».

— В случае с новой частью фильма негативную роль сыграла критика экспертов Венецианского фестиваля. После этого на него накинулись и стали топить жестко и язвительно (не факт, что справедливо). Потому у людей сложилось предвзятое мнение о картине, — пояснил он.

Кинокритик напомнил, что в свое время массовый зритель точно так же не понял «Титаник», но позже картина имела оглушительный успех и стала культовой. Не исключено, что людям и теперь необходимо время, чтобы проникнуться новым «Джокером».