Колдун-самоучка спасает город в трейлере «Пушистого превращения»

Правда ли, что братья или сёстры порой могут быть настолько разными, что так и не скажешь, что они росли в одной семье? Конечно да — ведь характеры у нас у всех отличаются, кто-то может быть гордостью родителей, а кто-то — настоящим бунтарём. Вот только никто не отменял любви между членами семьи — она-то и способна вдохновлять на реальные подвиги.

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На экраны российских кинотеатров выходит мультфильм «Пушистое превращение», в котором непутёвому пареньку придётся спасать своего ответственного брата в компании волшебного пушистого существа.

О чём речь?

В центре истории — приключения братьев-близнецов Кайла и Зака, а также их лисоподобного помощника по имени Вово. Главные герои живут на ферме в живописных горах со своей бабушкой Най Най. Кайл постоянно работает над развитием собственных навыков и изучает магию: он очень зрелый для своего возраста и стремится стать идеальным в глазах бабушки. Зак, напротив, является полной противоположностью брата: он боится взросления и мечтает о беззаботной жизни. Но однажды Кайл исчезает.

В поисках своего пропавшего брата Зак знакомится с большим и невероятно пушистым существом по имени Вово. В этом приключении к ним присоединяется бунтарка по имени Индиана, у которой есть особая связь с магическими существами, обитающими в волшебном лесу. Вместе друзья отправляются в увлекательное путешествие, полное захватывающих событий.

Мультфильм «Пушистое превращение» уже в кино.