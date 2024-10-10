Снигирь и другие актеры рассказали о будущем фильме «Кто-то должен умереть»

Съемки триллера «Кто-то должен умереть» стартовали в начале октября 2024 года в Подмосковье. Действие фильма происходит в стенах загородного дома. В режиссерском кресле — Евгений Григорьев («Подельники»), по задумке которого актеры до последних сцен пребывают в неведении, какой будет развязка.

- В нашем фильме то, как существуют артисты в кадре, их прочтение роли и сюжета в целом, может определить финал, - говорит режиссёр. - Такой практики у меня никогда не было. На мой взгляд, это довольно увлекательная авантюра, которую артисты и вся команда мужественно переносят, за что я им безмерно благодарен. Наше кино прежде всего про человеческие отношения, про пределы, а самое главное — про то, что любовь рождается даже из катастрофы. Любовь, в конце концов, это то немногое, что происходит с нами случайно, а все остальное в жизни довольно закономерно.

В центре истории две семейные пары. В роли супругов первой пары — Юлия Снигирь и Павел Деревянко, второй —Аглая Тарасова и Денис Прытков. По сюжету всегда спокойная и рассудительная Юля (Юлия Снигирь) решает сыграть с неверным мужем (Павел Деревянко) и его любовницей (Аглая Тарасова) в игру, в которой изменщики должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе они умрут.

- Забавно, что никто из артистов не знает, чем закончится эта история, - считает Павел Деревянко. - Мы прочитали две трети сценария, а новые сцены получаем вечером накануне смены. Такое со мной впервые, это интересно. Прекрасный режиссер Женя Григорьев, с которым мы сняли «Подельники», одну из моих лучших работ, придумал такую драматичную, увлекательную историю. Я уверен, у фильма сложносочиненный финал, который будет держать внимание зрителя до конца.

- Это тот случай, когда мне хочется сохранить интригу и вообще ничего не рассказывать о своей героине, - говорит Юлия Снигирь. – Всё, что я могу сказать, — она очень непредсказуема, и никто вокруг не понимает, что у нее в голове. Свою уязвимость она прячет под толстым слоем сарказма, безжалостности и веселья. Сложно предугадать, на что она способна. Команда на проекте собралась великолепная, история остроумная, так что мне уже самой не терпится посмотреть это кино.

Релиз картины в кинотеатрах запланирован на 2025 год.