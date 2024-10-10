Вышел первый тизер-трейлер сериала «Оперативная память»

Первый тизер-трейлер сериала «Оперативная память» представили 10 октября 2024 года телеканал НТВ и онлайн-кинотеатр IVI. Главные роли в многосерийной детективной драме исполнили Андрей Смоляков, Кузьма Сапрыкин, Ольга Ломоносова, Мария Андреева, Александр Голубев, Евгений Санников и другие. Производством проекта занимается компания «ВайТ Медиа». Режиссером-постановщиком выступил Сергей Попов, сценарий написали Денис Каймаков, Алексей Каранович и Игорь Шаров. Продюсерами стали Тимур Вайнштейн и Юлия Сумачева.

© кадр из сериала «Оперативная память»

- Майора оперативного розыска Багрышева (Смоляков) не радует перспектива уйти в отставку, но первые симптомы болезни Альцгеймера приближают это событие с каждым днем, - сообщается в синопсисе. - Спасением для легенды сыска становится молодой стажер Соломатин (Сапрыкин): именно ему следователь передает свой опыт и делает его своей «оперативной памятью», помогающей сохранить знания в угасающем из-за болезни сознании. Вместе майор и его напарник возьмутся за расследование запутанных преступлений – серийных убийств молодых девушек.

Премьера «Оперативной памяти» состоится на НТВ и IVI, дата будет объявлена позже.