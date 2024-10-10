Молодежная драма «Жвачка» выйдет 16 октября

Онлайн-кинотеатр PREMIER объявил дату выхода нового драматического сериала "Жвачка" - он появится на сервисе 16 октября. Также PREMIER показал постер и трейлер "Жвачки".

© скриншот из сериала «Жвачка»

Сюжет сериала разворачивается вокруг отношений подростков. Случайно интернет-стрим сводит Галю и Рому. Она - девушка из детдома, он - из благополучной московской семьи. Гале кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, а для Ромы она - всего лишь очередная легкая победа.

Рома готов к новым знакомствам и эмоциям, но Галя липнет к нему как жвачка. Он пойдет на любую ложь, лишь бы избавиться от нее, а Галя - на любую жертву, лишь бы быть с ним. Но в один момент все зайдет слишком далеко, и легкомысленный пранк Ромы превратит жизнь девушки в настоящий кошмар.

Режиссером сериала стал Александр Цой, снявший последний сезон "Трудных подростков" и "Смычок". Главные роли исполнили Дарья Балабанова и Антон Рогачев. Также в сериале снимались: Антон Артемьев, Ульяна Пылаева, Лев Зулькарнаев, Юлия Волкова, Кирилл Кяро, Карина Александрова и другие.