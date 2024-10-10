Cure представили новую песню A Fragile Thing для первого за 16 лет альбома

Классики new wave и пост-панка Cure - корифеи эпатажной, взъерошенной рок-музыки, где вволю эмоций, драйва и лихих мелодий. Теперь они выпустили сингл, который войдет и в их долгожданный альбом.

Новая композиция - снова страстный рок, перепады напряжения, драйв и трепетное, нежное фортепиано. Этот сингл о непростых отношениях между влюбленными. И по словам бессменного фронтмена группы Роберта Смита, "он о том, как порой трудно или даже невозможно быть тем человеком, каким сам действительно хочешь".

A Fragile Thing уже звучала на концертах группы, как и предыдущий сингл Alone, выпущенный в сентябре. Теперь оба попадут в 14-й по счету студийный альбом группы Cure, первый за 16 лет.

В его трек-листе - восемь песен. И, как всегда, музыканты предпочитают композиции по 4-5 минут звучания. А общее время музыки - больше часа.

Релиз назначен на 1 ноября 2024 года. А потом Cure, где снова играет басист Саймон Гэллап, оставшийся в составе еще из 80-х, вновь отправятся в очередной концертный тур -с программой, в которой будет звучать уже много новых песен.