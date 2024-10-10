В Севастополе на юбилейном кинофестивале покажут более 60 картин

Более 60 картин, отобранных среди 312 заявок, покажут на 10 фестивале кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир", который пройдет в Севастополе с 19 по 23 октября, сообщили в правительстве города.

"В дни проведения фестиваля зрителей ждет насыщенная программа фильмов для семейного просмотра. Всего в этом году к рассмотрению отборочной комиссии принято 312 заявок, из них 176 с документальными фильмами. Для показа в Севастополе отобрано 60 картин. Все картины можно будет увидеть бесплатно в дни фестиваля в ретрокинотеатре "Украина", - говорится в распространенном сообщении.

Как отметила президент фестиваля Елена Иваниченко, киноленты разделены по шести основным номинациям. Также программа включает две специальные номинации - "Zа Родину" и "Крым в кадре", в которых для показа отобрали проекты крымских и севастопольских режиссеров, патриотические фильмы, в том числе снятые военкорами, которые находятся в зоне СВО. Жюри фестиваля возглавил режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара. Специальными гостями станут народные артисты России Виктор Сухоруков и Светлана Дружинина, актриса театра и кино, режиссер Анна Яновская. Откроет программу игровой короткометражный фильм "Тоша-Мамонтоша" актрисы и режиссера Оксаны Сташенко.

В рамках фестиваля 19 октября стартует киномарафон Русского географического общества, который пройдет на площадках Севастополя, в том числе и в учебных заведениях. Школьникам и студентам покажут документальные фильмы, направленные на популяризацию географии, культурно-исторического наследия России, развитие познавательного туризма и сохранение природного богатства.

Показы проведут при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Севастополя, командования Черноморского флота, Союза кинематографистов России, Севастопольского городского отделения Русского географического общества с благословения Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.