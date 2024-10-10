Назван лучший фильм ужасов в истории кино

Подвезли очередной рейтинг "самых-самых" хорроров. Не так давно, напомним, свою версию чарта Тор-75 предложил IndieWire. Нынешняя - от Variety, одного из ведущих американских изданий, публикующих материалы об индустрии развлечений.

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В перечне журнала - сто картин. В его составлении приняли участие восемь авторов: в свой "хит-парад" они включили, как подчеркивается в публикации, "наивысшие жанровые достижения".

Список - снизу вверх. Замыкает его "Отвращение" Романа Полански 1965-го, а возглавляет "Техасская резня бензопилой" Тоба Хупера.

"Резня" вышла в 1974-м, положила начало буйной франшизе, огромному культу, и стала одной из баз субжанра слэшеров (от англ. slash - "рубить").

Далее в призовой десятке - "Изгоняющий дьявола" (1973 год), "Психо" (1960), "Челюсти" (1975), "Ребенок Розмари" (1968), "Ночь живых мертвецов" (1968), "Кинопроба" (1999) Миике, "Франкенштейн" (1931), "Сало, или 120 дней Содома" (21+) (1975) и "Кэрри" (1976) по Стивену Кингу.