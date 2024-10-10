The Art Film Festival покажет фильмы об искусстве в семи городах РФ

7-й кинофестиваль The Art Film Festival покажет главные фильмы об искусстве 2024 года. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, показы пройдут в Самаре, Перми, Владимире, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, рассказали в PR-службе проекта.

"The Art Film Festival (ранее The Art Newspaper Russia Film Festival) пройдет с 21 октября по 3 ноября. Фестиваль поменял свое имя и состав учредителей, теперь их двое: Ольга Ярутина, с 2023 года ставшая издателем The Art Newspaper Russia, и Инна Баженова, владелица фонда In artibus. В этом году география фестиваля расширится: помимо Москвы и Санкт-Петербурга, показы пройдут в Самаре, Перми, Владимире, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде", - отметили в PR-службе.

В программу вошли новые художественные и документальные фильмы российских и зарубежных авторов, посвященные искусству. Откроет фестиваль художественный фильм "Далекие близкие" (Италия), представленный на 77-м фестивале в Локарно. Картина рассказывает о семейной драме, связанной с рождением долгожданной девочки, которой суждено стать талантливой пианисткой. Продолжает линию итальянских лент "Арте повера, заметки для истории", исследующая историю "бедного искусства" при участии главных героев этого движения.

На фестивале ожидаются премьерные показы фильмов "Критика мертва, да здравствует критика" и "Глазами Джейми Уайета" из программы AMFEST Art&Artists. Снимавшаяся на протяжении 10-ти лет лента "Критика" - это первое документальное кино об арт-критиках и о вызовах профессии. Второй фильм знакомит зрителя с американским художником-реалистом Джейми Уайетом, который представляет третье поколение известной художественной династии.

По словам организаторов, российское кино, широко представленное в программе, затрагивает "вечные" темы искусства. Якутский псевдодокументальный фильм "Король Лир", ставший лучшим на фестивале "Горький fest", рассказывает о проблеме отцов и детей. В картине "Рембрандт. Посвящение" центром размышления становятся взаимоотношения человечества и Бога. Кинокартина прослеживает путь создания инсталляции Александра Сокурова в Эрмитаже, посвященной Рембрандту и его шедевру "Возвращение блудного сына".

Ключевой темой фестиваля 2024 года станет осмысление роли архитектуры. Окуная в атмосферу шумного Мумбая, новая работа Ила Бека и Луиз Лемуан "Чувство ритма" (Франция, Индия) рассказывает о взаимодействии художника с городской средой. В рамках фестиваля пройдет ретроспектива фильмов этого дуэта - покажут еще три картины. "Помероль, Херцог и де Мёрон" (2011) показывает жизнь французской винодельни "Петрюс" с дегустационным залом, который спроектирован архитектурным бюро "Херцог и де Мёрон". В рамках показов также ожидается обширная публичная программа: дискуссии с критиками, киноведами, режиссерами, художниками, искусствоведами.