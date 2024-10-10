Дата выхода и сюжет фильма «Ученик. Восхождение Трампа»

Осенью 2024 года выйдет фильм «Ученик. Восхождение Трампа». Это история о начале карьеры Дональда Трампа — 45-го президента США, который вновь участвует в предвыборной гонке в 2024 году. Картина рассказывает о том, как Трамп заключил сделку с влиятельным адвокатом и начал свой путь к власти. Кстати, самому Трампу картина не понравилась — он уже потребовал запретить ее показы. «Лента.ру» раскрывает детали сюжета и актерский состава фильма, а также рассказывает, когда «Восхождение Трампа» покажут в России.

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Главное о фильме

Оригинальное название: The Apprentice

Жанр: биографическая драма

Возрастное ограничение: 16+

Режиссер: Али Аббаси

Покажут ли в России: да

Когда выйдет: осень 2024 года

Длительность: 2 часа

В главных ролях: Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Мария Бакалова, Мартин Донован и другие

Дата выхода

Мировая премьера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» «Аноре» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым.

Кинотеатральный релиз картины состоится в октябре 2024 года. Первыми «Ученика» увидят зрители Франции — там картина выйдет 9 октября. Американский прокат стартует 11 октября, а до российских кинотеатров фильм доберется почти на три недели позже.

Российская премьера фильма «Ученик. Восхождение Трампа» состоится 31 октября 2024 года

Ленту о карьере Дональда Трампа в России покажут официально — за дистрибуцию отвечают компании «Атмосфера кино» и Arna Media. По данным «Кинопоиска», выхода картины ожидают около четырех тысяч российских зрителей.

О том, что «Ученик» появится в российском прокате, впервые заговорили в июле 2024 года. Изначально премьера была запланирована на 24 октября, однако в середине сентября дату релиза сдвинули на неделю вперед. Тогда же фильм получил свое локализованное название — в российской версии к «Ученику» добавилось «Восхождение Трампа».

Сюжет

Действие фильма начинается в Нью-Йорке семидесятых, где молодой предприниматель Дональд Трамп (Себастиан Стэн) занимается продажей недвижимости.

Он сотрудничает с самыми успешными людьми США: топовыми бизнесменами, опасными гангстерами, американскими кинозвездами и политиками. В один момент Трамп понимает: чтобы выжить среди сильных мира сего, ему нужны полезные связи.

Наставником молодого Дональда становится Рой Кон (Джереми Стронг) — знаменитый юрист, который привык играть не по правилам. Амбициозный, но наивный предприниматель и беспринципный адвокат-шантажист объединяются — Трамп начинает свой путь к вершине.

Ожидается, что в «Ученике» будет много неприятных моментов из биографии Трампа. Например, в картине покажут сцену, в которой Трамп насилует свою первую жену Ивану (Мария Бакалова).

Кстати, сам Дональд Трамп, воспринял фильм о начале своей карьеры крайне негативно

В мае 2024 года его представители направили создателям фильма письмо-предупреждение, в котором потребовали прекратить показ «Ученика». Они назвали картину «смесью лжи, которая неоднократно порочит президента Трампа.

Трейлер

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Создатели

Сценаристом проекта стал журналист Гэбриэл Шерман, который освещал жизнь Дональда Трампа более 15 лет. «Я уже давно нахожусь под впечатлением от истории Трампа — молодой строитель, выросший в суровом Нью-Йорке семидесятых и восьмидесятых. Этот период становления так много говорит о человеке, который сейчас занимает Овальный кабинет», — говорил он еще в 2018 году.

Кстати, в 2019-м вышел еще один биографический проект по сценарию Шермана — мини-сериал «Самый громкий голос» о жизни основателя телеканала Fox Роджере Айлзе.

В 2023 году у проекта появился режиссер — этот пост занял Али Аббаси («На границе миров», «Одни из нас»). Оператором «Ученика» стал Каспер Туксен («Худший человек на свете», «Рыцари справедливости»).

Производство

Фильм «Ученик» о молодом Дональде Трампе анонсировали в 2018 году — в то время Трамп как раз занимал пост президента Соединенных Штатов.

На протяжении последующих пяти лет в сети практически не было новостей о проекте. Новая информация появилась только осенью 2023 года — тогда стало известно, что фильм снимет режиссер Али Аббаси. Съемки проекта стартовали в ноябре 2023 года, тогда же стали известны основные члены каста. Завершился съемочный процесс в конце января 2024-го.

Первый трейлер «Восхождения Трампа» прошли предвыборные дебаты между двумя кандидатами в президенты США — Дональдом Трампом и действующим вице-президентом Камалой Харрис. 1 октября на YouTube-канале «Атмосфера Кино» опубликовали русскоязычную версию трейлера.

Новые кадры из фильма появились в сети 3 октября 2024 года — за неделю до американской кинотеатральной премьеры «Ученика». Дата релиза картины, кстати, была выбрана неслучайно: фильм выходит в прокат за месяц до выборов президента США, которые назначены на 5 ноября.

По словам режиссера Али Аббаси, выборы президента, которые пройдут в США 5 ноября, станут отличной рекламой фильма

Актерский состав

Каст проекта стал известен осенью 2023 года. Главного героя сыграл актер Себастиан Стэн, известный по роли Зимнего солдата в фильмах киновселенной Marvel.

Для того чтобы подготовиться к роли Трампа, Стэну пришлось набрать около семи килограммов за два месяца. А в перерывах между съемками актер постоянно смотрел на повторе видеоролики с участием бывшего президента США, пытаясь повторить его манеру речи.

«Если бы он перестарался на 10 процентов, это было бы похоже на пародию из шоу Saturday Night Live. Если бы он сыграл на 10 процентов слабее, то не превратился бы в этого человека», — Али Аббаси, режиссер фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

Последним к актерскому составу присоединился актер Мартин Донован — в феврале 2024 года стало известно, что он сыграл отца Дональда Трампа Фреда.

Какие актеры сыграют в фильме «Ученик. Восхождение Трампа»

Себастиан Стэн («Сокол и Зимний солдат») — молодой Дональд Трамп, предприниматель, будущий 45-й президент США;

Джереми Стронг («Джентльмены») — Рой Кон, успешный американский адвокат, которого называют одним из «создателей» Трампа;

Мария Бакалова («Стражи Галактики. Часть 3») — Ивана Трамп, первая жена Дональда;

Мартин Донован («Бессонница») — Фред Трамп, влиятельный бизнесмен, отец Дональда;

Чарли Каррик («Волк и лев») — Фредди Трамп / Фред Трамп-младший, летчик, старший брат Дональда;

Катрин МакНалли («Энн») — Мэри Энн Трамп, жена Фреда Трампа и мать Дональда;

Бен Салливан («Сверхъестественное») — Рассел Элдридж, ассистент Роя Кона;

Марк Рендалл («Дикие лошади») — Роджер Стоун, американский политический консультант;

Джо Пинг («Комната») — Энтони Салерно, также известный как Толстый Тони. Американский гангстер;

Брюс Битон («Чикаго») — Энди Уорхол, американский художник-авангардист.

Также в касте картины заявлены Валери О’Коннор («Тюдоры»), Джеймс Мэдж («Фарго»), Рон Лиа («Форс-мажоры»), Эди Инксеттер («Оно») и другие.