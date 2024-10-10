Что посмотреть на этой неделе в кинотеатрах и онлайн

С 10 по 17 октября группа «Руки Вверх!» набирает популярность, Роман Мадянов попадает в свадебную передрягу, Антонио Бандерас пытается «выбить» крупную сумму денег, Кейт Бланшетт сражается с призраками прошлого, абориген Михаил Галустян противостоит Светлане Ходченковой, Оксана Акиньшина пытается защитить свою семью. Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

© кадр из сериала «Все совпадения неслучайны»

«Руки Вверх!»

Премьера: 10 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артем Осипов, Федор Лавров, Валентина Ляпина, Энджел Жуков, Регина Бурд, Анастасия Кувшинова.

Зачем смотреть: биографическая драма, рассказывающая о становлении группы «Руки Вверх!» и ее фронтмена Сергея Жукова.

Действие начинается в его родном городе Димитровграде, где юный Сергей мечтал о музыкальной карьере и пытался завоевать внимание возлюбленной с помощью робких романтических песен. Затем он переехал в Самару, где познакомился с Алексеем Потехиным, с которым они создали культовый музыкальный дуэт. Фильм погружает зрителя в процесс создания их знаменитых хитов и раскрывает личные переживания Жукова, показывая, как музыка стала мостом, объединившим сразу несколько поколений.

В картине Жуков представлен в разные периоды жизни, и его играют несколько актеров, включая самого Жукова, его сына Энджела, который воплощает образ отца в детстве, и Влада Прохорова, который исполняет роль артиста в молодости. Потехин также сыграл себя в фильме. Сюжет затрагивает гастроли, трудности на пути к успеху и моменты, которые сделали группу легендой российской поп-музыки.

«Битва пап»

Премьера: 10 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Михаил Тарабукин, Роман Мадянов, Александр Златопольский, Анна Уколова, Сергей Штепс, Наталья Рудова, Тимофей Иванов.

Зачем смотреть: последний фильм с Романом Мадяновым, вышедший в 2024 году. Комедийная история о столкновении двух отцов с совершенно разными взглядами на жизнь и свадебные торжества.

Костя и Маша решают пожениться, но их радость быстро омрачается, когда отцы начинают соперничать в организации свадьбы. Отец Кости, бывший военный, предпочитает традиционную свадьбу с застольем в Доме офицеров. Отец Маши, успешный бизнесмен, хочет устроить роскошное шоу в Дубае. Игнорируя пожелания молодых, каждый из отцов пытается навязать свою версию идеального торжества, что приводит к хаосу и многочисленным конфликтам.

Пока жених с невестой пытаются сохранить любовь на фоне этой «битвы», подготовка к свадьбе превращается в настоящую войну амбиций. В комедийном ключе поднимаются темы семейных ценностей, любви и умения договариваться, несмотря на различия. Фильм обещает быть веселым и душевным, со множеством курьезных ситуаций, которые знакомы многим зрителям​.

«Команда зачистки»

Премьера: 10 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Джонатан Риз Майерс, Мелисса Лео, Свен Теммел, Екатерина Бэйкер, Антонио Бандерас, Мэттью Томпкинс, Конор Маллен, Йен Тонер, Лоуренс Кинлан, Лесли Стрэттон.

Зачем смотреть: криминальный триллер с суперзвездным составом.

Фильм рассказывает историю Алекса и Шивон, которые работают в команде, зачищающей места преступлений после жестоких разборок и скрывающей следы кровавых расправ. Однажды на одном из таких мест они находят чемодан, полный денег, что круто меняет их жизнь. Оказавшись в центре опасной игры, Алекс и Шивон попадают в конфликт с гангстерами, наемниками и коррумпированными правительственными агентами, которые всеми силами хотят заполучить эти деньги.

Ситуация осложняется, когда команда сталкивается с могущественным бандитом Габриэлем и его головорезами. Им приходится лавировать между разными группами противников, чтобы сохранить свою жизнь и деньги. Фильм сочетает элементы криминального триллера с боевиком и наполнен напряженными сценами и неожиданными поворотами.

«Час тишины»

Премьера: 10 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Марк Стронг, Юэль Киннаман, Мекай Файфер, Майкл Эклунд, Сандра Мэй Фрэнк, Джонатан Кенсген, Энтони Грант, Джинда Кане, Кристофер Дингли, Джамал Грант.

Зачем смотреть: напряженный триллер о бывшем детективе с нарушением слуха с Марком Стронгом.

Главный герой, бывший сурдопереводчик, возвращается к работе, чтобы защитить глухую свидетельницу жестокого убийства. За ней охотятся коррумпированные полицейские, пытающиеся скрыть свои преступления. В центре сюжета — опасная игра, в которой герои должны не только выжить, но и раскрыть правду.

Детективу предстоит использовать свои уникальные навыки общения в «мире тишины», чтобы вывести свидетельницу из-под удара. В процессе он сталкивается не только с угрозой физической расправы, но и с моральной дилеммой, которая вынуждает его вновь вступить на опасный путь борьбы за справедливость.

«Все совпадения неслучайны»

Премьера: 11 октября.

Где смотреть: Apple TV.

В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Клайн, Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Лейла Джордж, Индира Варма, Коди Смит-Макфи, Чон Хо-ен, Арт Малик.

Зачем смотреть: сериал, срежиссированный Альфонсо Куароном, исследует темы стыда, публичного осуждения и последствий раскрытия тайных грехов. Главные роли исполнили Кейт Бланшетт и Саша Барон Коэн.

Сюжет разворачивается вокруг известной журналистки Кэтрин Равенскрофт (Кейт Бланшетт), чья карьера построена на разоблачении темных тайн влиятельных людей. Однако ее жизнь круто меняется после того, как она получает книгу, в которой детально описывается ее собственная тайна, которую она очень долго от всех скрывала.

Пока Кэтрин пытается выяснить, кто автор книги и откуда он узнал ее секрет, ее терзают призраки прошлого, которые угрожают разрушить ее карьеру, отношения с мужем и сыном. В центре внимания оказывается не только само расследование, но и психологическое давление, с которым сталкивается героиня.

«жЫЫЫзнь»

Премьера: 14 октября.

Где смотреть: PREMIER.

В ролях: Михаил Галустян, Светлана Ходченкова, Борис Дергачев, Михаил Кремер, Петр Скворцов, Андрей Федорцов, Филипп Ершов, Игорь Грабузов, Ксения Гусева, Игорь Чехов.

Зачем смотреть: комедийный сериал с Михаилом Галустяном и Светланой Ходченковой в главных ролях, который исследует проблемы социального неравенства и развенчивает миф о том, что технический прогресс и цивилизация автоматически приносят счастье.

Сюжет сериала разворачивается вокруг первобытного племени, живущего на пасмурном берегу реки. Их Вождь (Михаил Галустян) — добродушный, но неопытный лидер, который изо всех сил старается сделать жизнь своих соплеменников лучше, даже когда его помощь не особо нужна.

На противоположном, солнечном берегу реки обитает более развитое племя под предводительством Вождихи (Светлана Ходченкова). Один из охотников сбегает к ним, обретает жилье и новую жизнь, что вызывает зависть и интерес у остальных членов племени. Из-за того, что все больше людей из менее развитого племени стремятся перебраться на другой берег, они обрекают своего Вождя на жизнь в одиночестве с самыми старыми членами общины.

«Наследники. Дар крови»

Премьера: 14 октября.

Где смотреть: СТС.

В ролях: Маша Кошина, Артем Кошман, Полина Айнутдинова, Екатерина Вилкова, Оксана Акиньшина, Елена Подкаминская, Антон Васильев, Дмитрий Чеботарев, Кристина Корбут, Антон Кузнецов.

Зачем смотреть: городское фэнтези о детях с уникальными способностями с Екатериной Вилковой и Оксаной Акиньшиной в главных ролях.

Сериал рассказывает о семье, в которой магия передается по наследству. Главная героиня Надежда, дочь великого мага, пытается защитить свою семью от других магов, похищает артефакт из охраняемого хранилища, но терпит неудачу и исчезает. Ее муж, простой человек по имени Роман, остается один с тремя детьми, которые не подозревают о своем магическом происхождении. Спустя годы у детей начинают проявляться сверхъестественные способности, что не может остаться незамеченным магами и особенно Верой, сотрудницей отдела магической безопасности, что ставит их жизнь под угрозу.

Когда дети вступают в подростковый возраст, их судьба переплетается с прошлым, а на них открывают охоту. Маги считают внуков великого угрозой, и за ними стоит могучий враг — сестра Надежды, которая стремится забрать силу детей и стать самой могущественной. Сериал поднимает темы взросления, семейных связей и борьбы с собственными сверхспособностями, которые мешают героям жить нормальной жизнью​.