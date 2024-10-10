Вышел первый трейлер детектива «Безмолвное братство» с Джудом Лоу

Кинокомпания Vertical опубликовала дебютный трейлер детектива «Безмолвное братство» с Джудом Лоу («Талантливый мистер Рипли», «Холодная гора») в главной роли. В ролике показали несколько динамичных сцен и завязку истории.

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Видео доступно на YouTube-канале Vertical. Права на видео принадлежат Vertical.

Сюжет картины вдохновлён реальными событиями и рассказывает об агенте ФБР, который в 1980-х преследует неонацистскую группировку «Безмолвное братство».

Также в актёрский состав вошли Николас Холт, Тай Шеридан, Марк Мэрон, Джордж Чертов, Дэниэл Доэни, Себастьян Пижотт, Джон Варкентин, Филлип Левицки и другие. Режиссёром выступил Джастин Курзель, известный по «Макбету».

Лента «Безмолвное братство» официально выйдет и в кинотеатрах России — премьера состоится 5 декабря.